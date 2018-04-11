Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Prof. Dr. Canan Karatay’dan Prof. Dr. Mehmet Öz’e eleştiri

Prof. Dr. Canan Karatay’dan Prof. Dr. Mehmet Öz’e eleştiri

Salondan ve izleyicilerden detaylar

Tatlandırıcı Mısır Şurubu Kalp Cerrahı Şeker Hastalığı Gazlı İçecek 

-Canan Karatay'ın konuşması
-Detay

( KOCAELİ -HD)- “ 'Mucize' diye bir gıda olmaz, hepsi kandırmaca, ticaridir” KOCAELİ

- Dünyaca ünlü Türk Profesör Mehmet Öz’ün, ‘Japon Patlıcanı’nı mucizedir’ söylemi üzerine Prof. Dr. Canan Karatay, “Amerika’da yaşayan meşhur kalp cerrahımız, ‘Japon patlıcanı mucizedir’ demiş. Bunların hiçbir gerçekliği yoktur. Mucize diye bir gıda olmaz. Hepsi kandırmaca, aldatmaca, ticaridir” dedi.
Prof. Dr. Canan Karatay, Kocaeli’de Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen 'Gerçek Tıbbın 10 Şifresi' konulu söyleşisi ile vatandaşlarla bir araya geldi. Gebze Kültür Merkezi’nde düzenlenen söyleşiye vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Söyleşide vatandaşlara doğru beslenmenin yöntemleri konusunda bilgiler aktaran Prof. Dr. Karatay, “Sağlığımızı kendi elimizde tutacağız. Vücudumuzun nasıl işlediğini bilince, yok o, ‘Şunu ye, bunu ye’ dedi, ‘Bilmem ne yerseniz mucizedir’ diyorlar. Amerika’da yaşayan meşhur kalp cerrahımız, ‘Japon patlıcanı mucizedir’ demiş. Bunların hiçbir gerçekliği yoktur. Mucize diye bir gıda olmaz. Hepsi kandırmaca, aldatmaca, ticaridir" dedi.
“Meyveler de şekerdir ve meyve bağışıklık sitemini zayıflatır ve meyve yediğimiz anda ürükasit yükselir” diyen Karatay, “O halde her türlü ekmek, her türlü şekerli, gazlı içecekler, suni tatlandırıcılar ile yapılmış çocuklarımızın en büyük zehri olan gazlı içecekler, mısır şurubu şekeri, şeker hastalığı, kalp krizi sebebi ve beyne pırtı atmasının sebebidir. 1-2 yaşından itibaren maalesef doğum günü partilerinde şekerli, gazlı içecekler, çocuklara arz ediliyor, onlar da bağımlılığı oluyor” ifadelerini kullandı.
İlgili Foto Galeriler
Isparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgiIsparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgi
Tavuk dönerdeki büyük tehlike!Tavuk dönerdeki büyük tehlike!
Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!
Uluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık KongresiUluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık Kongresi
Kadınların Tansiyonu Daha YüksekKadınların Tansiyonu Daha Yüksek
GATAnın İlk Sivil Hastaları Çiçeklerle KarşılandıGATAnın İlk Sivil Hastaları Çiçeklerle Karşılandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı