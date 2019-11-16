Prematüre doğan bebekler bir araya geldi

-Bebeklerden ve ailelerden detaylar

-Etkinlikten detaylar ve pasta kesilmesi

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( GİRESUN ) GİRESUN



- Giresun Özel Ada Hastanesi Dünya Prematüre Günü etkinlikleri kapsamında hastanede doğan ve tedavileri sonrası taburcu edilen ‘prematüre bebekler ve çocuklar’ için etkinlik düzenledi.

İkiz ve üçüz prematüre çocuklarında katıldığı etkinlik renkli görüntülere oraya çıktı. Doğumunda taburcu olduğu güne kadar hastalar ile bakan hemşireler prematüre çocuklar ile bol bol fotoğraf çekti. Etkinlik kapsamında bebeklerin doğduklarında çekilen fotoğrafları ile tabucu olduktan sonra çekilen fotoğrafları slayt gösterisi ile ailelere izletildi. Zaman zaman duygu dolu anların yaşandığı etkinlik kesilen pastanın ardından yapılan ikramla sona erdi. Giresun Özel Ada Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Ahmet İhsan Kaya, prematüre doğan bebekler ve bakımları hakkında bilgiler verdi. Hastanelerinde 10 yıldır prematüre çocuklar için hizmet verdiklerini ve yaklaşık 3 bin hasta takip ettiklerini belirten Kaya, “Prematüre haftasının özelliği farkındalığı arttırmak ve bu bebeklerin yaşam şartların artık üst seviyelere çıktığını göstermek ve bilinçlendirmek. Kurumumuzda yaklaşık 10 yıldır 37 hafta altı olarak totalde düşündüğümüz zaman 3 bine yakın bebek takip ettik” dedi.

“Dünya standartları ile aynı seviyedeyiz” “Özellikle 1.500 gramın altında doğan bebekler çok riskli bebeklerdir” diyen Dr. Kaya, “Tüm dünyada 500 gramının altında doğan bebekler için yüzde 50’ye yakın maalesef ölüm oranı vardır. Fakat bizim takip ettiklerimizde bu oranlar çok düşük olduğu, hayatta kalanlarında sakatlık yaşamadan hayatta kalmaları da yine dünya standartları ile aynı seviyede olduğunu söyleye bilirim” ifadelerini kullandı. “Prematüre doğumların en büyük riski çoğul gebelikleridir” olduğunu ifade eden Kaya, şöyle devam etti: “Özellikle de bu yardımcı üreme teknikleri ile olan gebelikler çoğul gebelikler olarak karşımıza çıkıyor. Bir batımda normalde bir bebek oluyor ama iki, üç olduğu zaman bu sefer daha düşük haftalarda doğmaya başlıyorlar. Bunun dışında, yüksek tansiyon, şeker hastalığı annenin çalışma şartlar prematüre doğumları oldukça tetikleyen faktörler. Prematüre doğan bebeklere biz özel bebek diye adlandırıyoruz ve özellikle 2 yaşına kadarda takip ediyoruz. Yoğum bakım sürecinden sonrada tüm gelişimlerini takip ediyoruz çünkü enfeksiyona yatkınlıkları fazla oluyor, alerjik hastalıklar daha fazla oluyor, konuşma, yürüme ve diğer mentel süreçleri yakından takip edilip bunlarla ilgili aksaklıklar varsa mutlaka müdahale ediliyor.”



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