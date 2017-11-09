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09 Kasım 2017 Perşembe günü yayınlandı
Paket piliç kanser bombası!

Paket piliç kanser bombası!

Yrd. Doç. Dr. Yavuz Dizdar, tavuk yememe konusunda uyarılarda bulundu.

Yavuz Dizdar 


Hızla büyüyen dünyanın yine hızlı yaşam getirilerinden olan yeni nesil beslenme koşullarını eleştiren Onkoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Yavuz Dizdar, “Tavuk yemeyin, çocuklarınıza da yedirmeyin. Raf ömrü uzatılan yeni nesil beslenmeler içinde 40 günlük piliçleri tavuk edası ile piyasaya sunanlar piliç diyerek civcivleri yediriyorlar! Bir tavuk normal şartlarda 1 saat 40 dakika gibi bir zaman diliminde pişmesi gerekiyorken 20 dakika içinde sofraya servis edilir hale getirildi. Yemeyin ve yedirmeyin” dedi.

Hazır yoğurt ve süt gibi ürünlerin de tüketilmemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunan Yrd.Doç.Dr.Dizdar, “Paket ile hayatımıza sokulan çorba, yoğurt ve süt gibi ürünlerin kesinlikle tüketmeyin” diye konuştu.
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