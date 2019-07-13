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13 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Organlarıyla 3 hastaya umut oldu

Organlarıyla 3 hastaya umut oldu

Bağışlanan organların hastaneye getirilişi

( BURSA ) BURSA

Yoğun Bakım Ünitesi Hastane Organ Bağışı Kısmi Felç Ameliyat 


- Bursa ikamet eden 65 yaşındaki kadın İnegöl Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisinde hayatını kaybetmesiyle ailesi tarafından 3 organı bağışlandı. 3 saatlik operasyonun ardından kadından alınan 3 organı başkanlarına umut oldu. Edinilen bilgiye göre, Bursa'da ikamet eden 65 Yaşındaki F.Y kısmi felç geçirmesi sonucu İnegöl Devlet Hastanesine yoğun bakım ünitesine getirilerek tedavi altına alındı. F.K tedavi gördüğü hastanede akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Ailesi tarafından kadının 3 organı bağışlandı. Bunun üzerine Bursa Uludağ Üniversitesinde görevli ekip İnegöl'e geldi. Yaklaşık 3 saat süren ameliyat sonucu F.K'nın 2 böbreği ve karaciğeri alındı. Alınan organlardan bir böbreği Çanakkale’ye, bir böbreği ile Karaciğeri ise Bursa’da organ bağışı bekleyen 3 hastaya uyumlu olduğu tespit edildi. Alınan 3 organ özel koruma kutularına konularak götürüldü.
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