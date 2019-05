Op. Dr. Günday:“Tüp bebek tedavisinde hastaya göre bireyselleştirilmiş tedaviler ön planda”

-Detay



- Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Kayacık Günday, tüp bebek tedavisinde hastanın rahatsızlığına göre tedaviler geliştirildiğini söyledi.



Medicana Konya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Kayacık Günday, tüp bebek tedavisinin başarılı olmasındaki en önemli iki şeyin sağlıklı embriyolar elde edilip, bu embriyoların rahme tutunmasını olduğunu belirterek, "Bu iki aşamada başarıyı etkileyen iki durum söz konusu. Sağlıklı embriyoları elde ediyoruz bazı hastalarda fakat implantı olmuyor yani gebelik devam ediyor veya implantı olduktan sonra düşükle sonuçlanabiliyor. O yüzden sağlıklı embriyonun elde edilmesinde bir kaliteli yumurta ve kaliteli spermin elde edilmesi gerekiyor. Sperm için de micro tese dediğimiz testisten biyopsiyle çok az miktarda olsa bile sperm elde edilip bu spermlerin en kalitelisi seçilip intrasitoplazmik ICSI veya IMSI dediğimiz yöntemle enjeksiyon yapılarak sağlıklı embriyo elde etmek mümkün” dedi.

Anne yaşının ilerlediğinde yumurta kalitesinin düştüğünü de belirten Günday, "Dolayısıyla yumurta kalitesini arttıracak yöntemler şu anda henüz yok. Bununla ilgili çalışmalar var. Önümüzdeki zamanlarda yumurtaların dışarıda matüre edilmesi konusunda da çok çalışmalar var. Tabi buradaki tedavilerin güzelliği şu; hastaya hiçbir şekilde ilaç enjeksiyonu yapılmıyor. Bunlar gündemde olan tedaviler. Tabii ki rutin değil. Özellikle çok başarısız tedaviler görmüş hastalarda rutinde kanıtlanmamış fakat hastaya uygun görülmüş bir takım tedavilerde mümkün. Yine son dönemde endometrial reseptivite ile ilgili oradaki endometrium dokusunun çıkarıldıktan sonra bakılıp embriyo ile uygunluğunun test edilip ona göre en uygun transferin yapıldığı yöntemlerde geliştirildi. Belki her hastaya değil ama uygun hastalarda özellikle çok başarısızlık yaşamış hastalarda bu tip tedaviler mümkün. Çünkü hala implantasyonla ilgili çok araştırma var. Neden bazı çok sağlıklı görünen embriyolar implante olamıyor. Rahime yapışıp gebelik neden devam ettiremiyor. Tabii bizim de en çok çözümsüz kaldığımız hastalar bunlar. Çünkü her şey çok güzel gidiyor, embriyolar çok sağlıklı ama implante olmuyor. Bununla ilgili pek çok molekül devrede, hala araştırma safhasında ve her geçen gün yeni moleküller keşfediliyor. Dolayısıyla bu tarz hastalarda da bir takım yöntemler uyguluyoruz" dedi.

Op. Dr. Özlem Kayacık Günday, "Endometrial Scratching dediğimiz endometrium çizilmesi, implantasyonu arttırmak için yapılıyor. Keza ileri yaş kadınlarda özellikle assisted hatching dediğimiz yumurta kabuğunun zarının kalın olduğu kadınlarda lazerle oraya bir veya iki delik açılıyor. Bu şekilde embriyonun uterusa yapışma ihtimalini arttırarak başarı şansını arttıracak bir takım yöntemler mevcut. Bir de uzak doğu ülkelerinde özellikle Çin’de akupunktur gibi stresli hastaların fayda gördüğü çalışmalar mevcut. Dolayısıyla tüp bebek tedavisinde hastaya göre ve bireyselleştirilmiş tedavinin ön planda olduğunu, özellikle kadın yaşının hala en önemli faktör olduğunu buradan vurgulamış olalım” ifadelerini kullandı.