Obezitede 'cerrahi tedavi' yöntemi

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( GAZİANTEP -ÖZEL) GAZİANTEP



- Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emin Yılmaz, obezite hastalarına uygulanan cerrahi tedavi yöntemi hakkında bilgi verdi. Gaziantep Özel HATEM Hastanesi Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emin Yılmaz, vücut kitle endeksi 40 ve üzeri olan kişilerin obez grubuna girdiğini belirtti.

Yılmaz, "Bunun da istisnaları vardır. Kronik hastalıklardan, kalp, şeker, böbrek gibi rahatsızlıkları olan hastalarda bu 35’e kadar düşebilmektedir. Vücut kitle endeksi de vücudun boyunun karesinin kiloya bölümü ile yapılan bir hesaplamadır. Kısaca vücut kitle endeksi bahsettiğimiz gibi olan hastalar obez grubuna girer. Ve ameliyatlardan faydalanabilirler” dedi.

“18 ile 65 yaş aralığında olanlar faydalanabiliyor” Obezite ameliyatlarından faydalanabilecek yaş aralığının 18 ile 65 yaş olduğunu belirten Yılmaz, bu yaş aralığında olan hastalara bu ameliyatın uygulanabildiğini söyledi.



Ameliyat süreci hakkında da bilgi veren Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emin Yılmaz, ameliyatın yaklaşık 45 dakika ile 1 buçuk saat sürdüğünü vurguladı. Yılmaz, ”Ameliyattan yaklaşık 2-3 gün önce bir hazırlık evremiz vardır. Bu hastalarımızı belli branşların görmesi gerekiyor. Kalp, göğüs, psikiyatri, dahiliye hekimi ve anestezi uzmanı gibi branşlardan onay alındıktan sonra hazırlık bitmiş oluyor. Ameliyattan bir gün önce hasta hastaneye yatırılıyor. Ertesi gün sabah aç karnına ameliyata alıyoruz. Ve operasyon yaklaşık 45 dakika ile 1 buçuk saat sürüyor. Ekstra bir kalp ya da solunum problemi olmadığı takdirde hastayı yoğun bakıma almayıp direk servis odasına alıyoruz. Ameliyattan 5-6 saat sonra da hastanın genel durumuna bağlı olarak yürütmeye başlıyoruz. Ertesi gün ise hastaya sıvı gıda vermeye başlıyoruz. Bir sorun olmadığı takdirde de 2. günde hastayı eve gönderiyoruz” diye konuştu.



