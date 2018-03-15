Mülteciler için sağlık polikliniği açıldı

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( SAMSUN )- Poliklinik, ilk günden doldu taştı SAMSUN



- Samsun Sağlık İl Müdürlüğü tarafından uluslararası koruma başvuru sahibi yabancıların birinci basamak sağlık hizmeti alabilmeleri için hazırlanan, “Yabancı Uyruklular Polikliniği” açılışı yapıldı. Mültecileri, ilk günden polikliniğe yoğun ilgi gösterdi. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’nin (SGDD) uygulayıcı ortağı olduğu “Türkiye’deki Uluslararası Koruma Başvurusu Sahipleri İçin Koruma Mekanizmalarının Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında kurulmuş olan, Çok Yönlü Destek Merkezinde, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, uluslararası koruma başvuru sahibi yabancıların birinci basamak sağlık hizmeti alabilmeleri için düzenlenen, “Yabancı Uyruklular Polikliniği” açılışı yapılan törenle gerçekleştirildi.

Poliklinik açıldığı andan itibaren yoğun ilgi gördü. Vali Kaymak: “Avrupa devletleri botları batırdı, biz ise misafir kabul ettik” Avrupa’daki bazı devletlerin mülteciler konusundaki tutumunu eleştiren Samsun Valisi Osman Kaymak, “Suriye ve Irak’ta yaşanan olaylardan sonra ülkemize çok sayıda sığınmacı geldi. Avrupa devletlerinin botları patlatarak insanların ölümüne neden olduğu bir ortamda bizler Osmanlı’nın evladı olarak kapımıza gelen insanları misafirimiz olarak kabul ettik. Şu anda ülkemizde 4 milyona yakın mülteci var. Mülteciler için 25 milyara yakın paralar harcanıyor. Biz güçlü bir ülke olarak yarım yapmaktan kaçmıyoruz. Bu mültecileri, verdiğimiz yabancı kimlik kartları ile okullarımızda eğitim görüyorlar, hastanelerimizde tedavi oluyorlar, eğer sakat ya da hastaları varsa bizim Türk vatandaşlarımız gibi bakım ücreti veriliyor. Bütün bunlar Türkiye’nin gücünü gösteriyor. Türkiye gücünü milletinden ve birlik beraberliğinden alıyor. Buraya gelen vatandaşlar garip vatandaşlar. Garip demek Allah’a yakın olan demektir. Bu gariplerin duasını almak ve sefil kalmamaları için mültecilerin yakın oldukları yerde bir sağlık polikliniği açtık. Bu devletin gücüdür. Yarısı, acısı olan ve bize sığınmış olanların burada huzur içerisinde yaşamaları amacındayız. Daha sonra da Suriye ve Irak’ta huzur ortamı sağlandıktan sonra ülkelerine gidecekler inşallah. Sağlık tesisimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Tok: “Mültecilere kucağımızı açtık” İlkadım ilçesinde çok sayıda mülteci yaşadığının altını çizen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Çok anlamlı bir günün sonrasında çok önemli bir açılışı gerçekleştiriyoruz. İlkadım ilçesinde çok ciddi manada göçmen kardeşimiz var. Suriyeli, Iraklı ve Afgan kardeşlerimiz bulunuyor. İlkadım olarak bu kardeşlerimize gönlümüzü ve kucağımızı açmış durumdayız. Kardeşlerimizin sağlık noktasındaki eksikliklerinin giderilmesi noktasındaki bu adımı da çok önemsiyoruz. İl Sağlık Müdürlüğümüze bu anlamlı hareketleri için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Oruç: “Samsun’da 30 bin mülteci var” Yapılan sağlık hizmeti hakkında bilgiler veren Samsun Sağlık İl Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammet Ali Oruç ise, “İlimiz de bu anlamda koruma başvurusu sahibi birçok yabancı misafirimize ev sahipliği yapmaktadır. Bilindiği üzere Samsunumuzda Irak, Afganistan ve İran başta olmak üzere 30 bin göçmen ikamet etmektedir. Bu nüfusun en yoğun olarak bulunduğu yerde 7 bin 686 kişiyle İlkadım ilçemizdir. Böyle bir tablo karşısında bize düşen bu kardeşlerimize en iyi şekilde ev sahipliği yapmak, kendi vatandaşlarımıza nasıl sağlık hizmeti sunuyorsak, ülkelerinden çeşitli nedenlerle ayrılmak zorunda kalmış göçmen kardeşlerimize de aynı sağlık hizmetini sunmaktadır. Bu amaçla yabancı uyruklu hastalarımızın en yoğun olarak yaşadığı İlkadım ilçemizde onlara özel, mülteci kardeşlerimizin daha rahat hizmet almaları, muayene sırasında dil vb. herhangi bir sorunla karşı karşıya gelmemeleri için Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ve Avrupa Stratejik Araştırmalar Merkezinin de katkılarıyla Yabancı Uyruklular Polikliniği açılarak hizmete sunulmuştur. Bu merkezimizde göçmen hastalarımıza muayene hizmeti verdiğimiz gibi, gebe, loğusa takiplerinin yanı sıra, bebeklerin büyüme ve gelişimlerinin izlenmesi, aşılarının yapılması, her doğan bebekten topuk kanı alarak metabolik bir hastalık olup olmadığının taranması gibi koruyucu sağlık hizmetlerini de aile hekimlerimiz aracılığıyla gerçekleştirmekteyiz. Yakında hizmete sunmayı planladığımız Canik ilçemizde açacağımız Göçmen Sağlığı Merkezimizle de yabancı uyruklu hastalarımıza yönelik çalışmalarımızı güçlendirmeyi ve daha etkin hale getirmeyi de planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Yapılan hizmetten ötürü mülteci vatandaşlar da Türkiye’de mutlu olduklarını ifade ettiler. Açılışın ardından Samsun Valisi Osman Kaymak ve beraberindeki heyet polikliniği gezerek hastalar hakkında bilgiler aldı.

