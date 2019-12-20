Mor ekmek Edirne’de de üretilmeye başlandı

-ekmeğin kesilişi

-tanıtım

-mor ekmek



( EDİRNE - ÖZEL) EDİRNE



- Japonya'da, zorunlu olarak tüketilen ve vücutta onarım başlattığı belirtilen mormiksten yapılan 'mor ekmek', Türkiye'de Malatya ve Ankara’dan sonra 3. olarak Edirne’nin Uzunköprü ilçesin de üretilmeye başlandı. Türkiye’de İstanbul üniversitesi, beyin ve biyoteknoloji araştırma merkezinin 12 yıllık araştırmaları sonucu Prof. Dr. İhsan Kara ve ekibi tarafından geliştirilen mor ekmeğin imalatına Uzunköprü’de başlandı. “Öncelikle kendimiz tükettik” Uzunköprü fırıncılık yapan Ahmet ceyhan Beyaz ekmeğin sağlığa zararlı olduğunu ve mor ekmeğin vatandaşlar tarafından rağbet gördüğünü dile getirdi. Ahmet Ceyhan, “mor ekmek önce Malatya’da üretildi daha sonra da Ankara da üretildi. Mor ekmek İstanbul üniversitesi beyin ve biyoteknoloji araştırma merkezinin 12 yıllık araştırmaları sonucu üretilmiş bir ekmek. Özellikle şeker hastalığını baskılamakta yüksek tansiyon ve şekere bağlı diğer rahatsızlıkları baskılamakta çok önemlidir. Mor ekmeği bizde insanımıza faydalı olması için üretiyoruz. 15 gün denedik, kendimiz yedik tanıdıklarımıza yedirdik şeker hastalarına tavsiye ettik. Ondan sonra ki süreç de bunu üretmeye karar verdik. “Ekmeğe renk veren mormiks adında ki bitkisel ürünlerdir” Kırmızı ve mor renkli sebze ve meyvelerin renk veren kısımlarını ileri teknoloji ile ayrıştırıp mormiks adında ki ürünü bize veriyorlar. Bizde bu mormiks ile yüzde 65 tam buğday onu yüzde 35 beyaz un yüzde 6.5 da mormiks kullanarak bu ekmeği üretiyoruz. Üretilen ekmekte kesinlikle gıda boyası ve katkı maddesi olmadığını ifade eden Ceyhan ekmeği taklitlerinden ayırmak için mor ekmeğin üzerine limon damlatıldıktan sonra pembe ve kırmızıya çalan bir renke dönüşeceğini ifade etti.

Mormiksin faydaları Mormiksin faydalarını da sırlayan Yılmaz, “şeker hastalarımızın şekerini baskılamakta ve şeker hastalıklarının yan etkileriyle de mücadele etmektedir. Mormiks kalp damar hastalıkları, yüksek tansiyon, kalp, beyin damarları tıkanmalarında, böbrek yetmezliklerinde, kol- bacak ağrıları ve uyuşmalarında, diz ve kalça eklem ağrıları, unutkanlık ve Alzheimer hastalıklarında çok başarılı sonuçlar elde edildiği hocalarımız tarafından kanıtlanmıştır” dedi.





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