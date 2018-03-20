Minik Şiar ender görülen hastalığından kurtuldu - ERZURUM
- 5 yaşındaki Şiar Süslü'nün hastane odasında görüntüleri - Şiar Süslü'nün sargılı kolundan detaylar - Şiar Süslü'nün babası Çetin Süslü ile röportaj - Hasta Şiar Süslü ile röportajMinik Şiar ender görülen hastalığından kurtuldu - Erzurum 'da, 100 bin doğumda bir görülen doğuştan "ön kolda kemik yokluğu" hastalığı bulunan 5 yaşındaki Şiar Süslü'nün ters olan el bileği, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen ameliyatla düzeltildi - El Cerrahi Uzmanı Dr. Öztürk : - "Minik Şiar'ın rahatsızlığı 100 bin doğumda 1 görülen bir hastalık. Bu tarz hastalara çok erkenden en az 1 yaşından itibaren müdahale etmek gerekiyor" - Minik Şiar Süslü: - "Doktorumu çok seviyorum, elimi iyileştirdi, teşekkür ediyorum" - Baba Çetin Süslü: - "Tek hayalimiz Şiar'ın sağlığına kavuşması, iyileşmesiydi. Şimdi öyle mutluyuz ki bunu kelimelere sığdıramıyorum"ERZURUM (AA) - İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum 'da, 100 bin doğumda bir görülen doğuştan "ön kolda kemik yokluğu" hastalığı bulunan 5 yaşındaki Şiar Süslü'nün ters olan el bileği, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (BEAH) gerçekleştirilen ameliyatla düzeltildi.Karaçoban ilçesi Molla Davut Mahallesi'nde yaşayan 7 çocuk babası Çetin Süslü'nün oğlu Şiar, sol el bileği ters olarak dünyaya geldi. Doğuştan yemek borusu tıkanıklığı sorunu da olan minik Şiar, bu rahatsızlığı için doğum sonrası Erzurum Yakutiye Araştırma Hastanesinde tedavi gördü.Tedavi sonrası yemek borusu tıkanıklığı rahatsızlığından kurtulan Şiar, ardından 2 yıl süreyle ters olan el bileğinin düzeltilmesi için ailesince çeşitli hastanelere götürüldü.Şiar Süslü, söz konusu hastanelerdeki girişimlerinden sonuç alınamayınca ameliyat için ailesince Erzurum BEAH El Cerrahi Bölümüne getirildi. Hastanedeki tetkik ve takip sonrası El Cerrahi Uzmanı Dr. İbrahim Avşin Öztürk ve ekibince ameliyata alınan minik Şiar'ın ters olan sol el bileği düzeltilerek sağlığına kavuştu. - "Minik Şiar'ın rahatsızlığı 100 bin doğumda 1 görülen bir hastalık"Dr. Öztürk, Şiar Süslü'nün hastalığının nadir görüldüğünü anlatarak, "Şiar'daki tanı doğuştan ön kolda kemik yokluğu hastalığı diye tabir edilen 'radial club hand'. Minik Şiar'ın rahatsızlığı 100 bin doğumda 1 görülen bir hastalık. Bu tarz hastalara çok erken, en az 1 yaşından itibaren müdahale etmek gerekiyor. Hastamız bize geldiğinde 5 yaşındaydı. Hastanedeki cerrah arkadaşlarımızla hastamızı ameliyata aldık. Başarılı bir operasyon oldu. Hastamızın el bileğini düzelttik." ifadelerini kullandı.Hastayı taburcu ettiklerini aktaran Öztürk, Süslü'nün ameliyat ile düzelttikleri sol el bileğinin yakın zamanda tamamen düzeleceğini kaydetti. Taburcu edilen Şiar Süslü'nün babası Çetin Süslü ise çocuğunun sol el bileği ters şekilde ve yemek borusu tıkalı halde dünyaya geldiğini söyledi.
Oğlu Şiar'ın yemek borusu tıkanıklığı sorunu için Yakutiye Araştırma Hastanesinde tedavi gördüğünü anlatan baba Süslü, "Yemek borusu tıkanıklığı sorunu tedavi edildi ancak sol el bileği ters şekilde dünyaya geldiği için bir süre çeşitli hastanelerde tedavi gördü ama olumlu sonuç alamadık." dedi. Baba Süslü, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Çapa Tıp Fakültesi hastanelerine de çocuğunu tedavi ettirmek için başvurduğunu belirterek, "Oğlumun elinin tedavisini için Erzurum BEAH'a yönlendirdiler, burada el cerrahi uzmanı İbrahim Avşin Öztürk tarafından başarıyla ameliyat yapıldı. 5 yıl boyunca çocuğumun sağlığına kavuşması için mücadele ettim, Allah'a şükür sonunda oğlum iyileşti." diye konuştu. - "Tek hayalim oğlumun iyileşmesiydi"Baba Süslü, "Çocuğumuzun durumuna ailece çok üzülüyorduk, tek hayalimiz Şiar'ın sağlığına kavuşması, iyileşmesiydi. Şimdi öyle mutluyuz ki bunu kelimelere sığdıramıyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Tedavisi tamamen bittikten sonra çocuğumun eğitimine devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Minik Şiar Süslü ise sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek, "Doktorumu çok seviyorum, elimi iyileştirdi, teşekkür ediyorum." dedi.