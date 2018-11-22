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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Minik Eslem’e yardım eli uzandı

Minik Eslem’e yardım eli uzandı

Yunusemre Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdür Vekili Mehmet Ali Saygın, aile ziyareti ve konuşması

Bebek Hastane Tıbbi Malzeme Efes Kalp Krizi 

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( MANİSA ) MANİSA

- Manisa’da annesinin hamileyken geçirdiği kalp krizi sonrası nefes borusu darlığı hastası olarak dünyaya erken gelen 5 aylık Eslem bebeğe beklediği yardım geldi. Yunusemre Belediyesi yetkilileri, ziyaret ettikleri bebeğin tıbbi malzemelerini karşıladı. Manisa’da anne Semra Yaray’ın 8 aylık hamileyken geçirdiği kalp krizi sebebiyle erken dünyaya gelen 5 aylık Eslem Yaray, Trokeal Stenoz (nefes borusu darlığı) hastalığı yüzünden yaşam savaşı veriyor. Yunusemre ilçesi 50. Yıl Mahallesi’nde oturan Niyazi (29) ve Semra (29) Yaray çiftinin 5 aylık kızları Eslem Su'ya beklediği yardım eli Yunusemre Belediyesi tarafından uzandı. Yunusemre Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdür Vekili Mehmet Ali Saygın, aileyi ziyaret ederek Eslem bebeğin günlük kullanması gereken tıbbi malzemelerini karşıladı. Anne Semra Yaray, belediye yetkililerine teşekkür etti. Sosyal Yardım İşleri Müdür Vekili Mehmet Ali Saygın, “İlçemizde bulunan hasta ve ihtiyaç sahiplerine kendi imkanlarımız dahilinde yardımlarda bulunuyoruz. Bu yardımlarımızı yaparken acil ve hayati risk taşıyan hastalarımızı acil bir şekilde değerlendiriyoruz. Semra kardeşimiz, kızının hastane raporları ile birlikte belediyemize müracaat etti. Belediye Başkanımız Mehmet Çerçi Bey’in duyarlılığı sayesinde Eslem bebekle ilgili tıbbi malzemeleri evine kadar getirdik. Her ay imkanlarımız dahilinde bu yardımların karşılanmasına devam edeceğiz. Ayrıca aileye gıda malzemeleri yardımında da bulunacağız” diye konuştu.

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