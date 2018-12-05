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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Medicana Bursa'da medikal onkoloji kliniğini açtı

Medicana Bursa'da medikal onkoloji kliniğini açtı

ODALARDAN DETAYLAR

Televizyon Kemoterapi Sosyal Sorumluluk Projesi Konsept Sosyal Sorumluluk 

-KORİDORDAN DETAYLAR
-RÖP.

( BURSA ) - BURSA

- Medicana Bursa Hastanesi yeni açtığı Medikal Onkoloji Kliniği ile hastalara daha kaliteli bir hizmet sunmayı amaçlıyor. Medicana Bursa Hastanesi çağın gerektirdiği tedavileri en iyi şekilde hastalarına sunmak için çalışmaya devam ediyor. Bu amaçla hizmete yeni açılan Medikal Onkoloji Kliniğinin açılışı ile ilgili bilgi veren Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Necip Kozalı , ‘’Medicana Bursa Hastanesi’nde Medikal Onkoloji bölümümüzü 4 Aralık 2018 Salı günü itibariyle hizmete açtık. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Nilüfer Avcı ve ekibi ile beraber Bursa halkı ve Güney Marmara’nın hizmetindeyiz. Medikal Onkoloji bölümümüz hem Bursa’ya hem de Marmara bölgesine kanserli hastalarımıza hizmet vermek üzere tek kişilik klimalı, televizyonludur. Ayrıca Löder (Lösemili Çocuklar Derneği) ile yapmış olduğumuz sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Uludağ Üniversitesi Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi’nde tedavi gören çocukların yapmış olduğu resimlerle oluşturulan konseptten meydana geliyor. Kliniğimiz hem gündüz tedavi ünitesi, ayaktan hasta polikliniği hem de yataklı servis olarak üç ana bölümden oluşmaktadır. Ayaktan tedavi ünitemiz 15 kemoterapi tekli kabinden oluşmaktadır ve 22 adet kemoterapi koltuğumuz bulunmaktadır. Sosyal güvenlik kurumu anlaşmamız tamamlandı. Hem Bursa’ya hem de Güney Marmara bölgesine hayırlı olsun. 550 metre karelik alanda 15 özel kabinimizle hizmet vereceğiz. Hastalarımız konforlu bir şekilde tedavi alacaklar.’’ dedi.
Amaçlarının hastalara kaliteli bir hizmet sunmak olduğunu aktaran Dr. Necip Kozalı, ‘’Hedefimiz hastalarımıza konforlu ve kaliteli bir hizmet sunabilmek, mümkün olduğunca hastalarımızı rahat ettirmek. Şu anda mevcut değil ama Hematoloji Kliniği ve Radyasyon Onkolojisi kliniklerimiz de yakın zamanda açılması planlanmaktadır" diye konuştu.
(AÇ-
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