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25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
'Maskeli Şebnem' için Kızılay çadırına koştular

'Maskeli Şebnem' için Kızılay çadırına koştular

-Şebnem köseoğlu konuşması

Sosyal Medya Vatandaşlık Öğretim Görevlisi Siyasi Parti Lösemi Hastası 

--Çadırdan genel ve detay görüntüler
--Yücel'in konuşması
--Yücel kan vermesi
--detay

( ANTALYA )- Alanya lösemi hastası öğretim görevlisi Şebnem için seferber oldu-'Maskeli Şebnem' olarak bilinen 30 yaşındaki Şebnem Köseoğlu için, Alanya halkı Kızılay çadırına gidip kök hücre bağışçısı oldu ANTALYA

- Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Şebnem Köseoğlu, geçen sene eylül ayında yakalandığı lösemiye karşı savaşını sürdürürken, Alanyalılara kök hücre bağışı yapmaları konusunda çağrıda bulundu. Uygun ilik bulunması amacıyla başlatılan ve 3 gün sürecek olan kök hücre bağışı kampanyası ilçede çığ gibi büyüdü. AHEP Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğretim Görevlisi Şebnem Köseoğlu, geçen yıl eylül ayında yakalandığı lösemiyi, gördüğü kemoterapi tedavisi ile ocak ayında atlattı. 2 hafta önce kan veren ve yeniden hastalığının nüksettiği anlaşılan Köseoğlu, lösemi ile olan savaşına yeniden başladı.
Hastalıkla mücadele eden Köseoğlu, sosyal medyadan çağrı yaparak Alanyalıları kök hücre bağışında bulunmaya davet etti. “Benim maskemden kurtulmam için yardımına ihtiyacım var” Köseoğlu, sosyal medyadaki paylaşımında şunları söyledi: ”Merhaba Şebnem ben, son zamanda en bilinen adımla maskeli Şebnem şu anda lösemiyle savaşıyorum ve ilik nakli gerekmekte. Benim maskemden kurtulmam için yardımına ihtiyacım var. Yapman gereken tek şey Kızılay’a gidip 3 tüp kan vermek ve bir imza atmak. Yani toplamda 5 dakikada benim ve benim gibilerin hayatını kurtarabilirsin. Hadi bakalım desteklerini bekliyorum.” 4 gün sürecek kampanya başlatıldı Çağrı sonrası kampanya başlatılarak Atatürk Anıtı önünde kurulan Kızılay çadırına kök hücre bağışı için Alanya halkı davet edildi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in yanı sıra STK başkanları ve siyasi parti temsilcileri kampanyaya duyarsız kalmadı. Sosyal medya üzerinden ise kampanyaya destek çığ gibi büyüdü. “Alanya’da yaşayan herkesi bu kampanyaya davet ediyorum” Kök hücre bağışında bulunan Yücel burada gazetecilere açıklama yaptı. Şebnem Köseoğlu’na acil şifalar dileyen Yücel, Şebnem gibi bir çok kişinin çok hücre bağışı beklediğini söyledi.

Yücel,” Türk milletinin her zaman hayırsever ve yardımsever olduğu çok iyi biliyorum. Kampanya kapsamında sadece Şebnem değil, Şebnem gibi kök hücre bekleyen herkese destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bende bugün vatandaşlık görevimi yaparak bağışta bulundum. Alanya’da yaşayan herkesi bu kampanyaya davet ediyorum. Şebnem kardeşime de Allah’tan acil şifalar diliyorum” diye konuştu.
Kampanyanın cuma günü akşama kadar süreceği belirtildi.
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