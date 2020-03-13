Koltuk değneğiyle girdi, yürüyerek çıktı

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( İZMİR ) İZMİR



- Uzun süredir koltuk değneği ile yürüyebilen, son bir haftadır bel ve kalça ağrıları nedeniyle yataktan kalkamayan Necla Işık, uygulanan tedavi sayesinde ağrılarından ve koltuk değneğinden kurtuldu. Koltuk değneğini artık kullanma ihtiyacı kalmadığını belirten Işık, "Ağrılarımdan bu kadar kısa sürede kurtulacağımı zannetmiyordum" dedi.

Yaşadığı bel ve kalça ağrıları nedeniyle evden çıkamayan ve şimdiye kadar denemediği tedavi yöntemi kalmayan İzmirli ev hanımı Necla Işık (63), son çare olarak Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) Uzmanı Dr. Canberk Gül'e başvurdu. Necla Işık, Dr. Gül’ün kliniğinde uyguladığı tedavinin ardından ağrılarından kurtularak, artık bağımsız olarak yürüyebilmeye başladı.

Uygulanan tedavinin ardından ağrılarının geçtiğini anlatan Işık, "Ağrılarım nedeniyle bir haftadır yatağımdan kalkamıyordum. Hocamın yaptığı tedavinin ardından ağrılarım geçti. Odasına bastonla girmiştim, yürüyerek çıktım, çok mutluyum" dedi.

Annesini bugüne kadar birçok doktora götürdüklerini ancak şifa bulamadıklarını anlatan Sefer Işık ise, "Doktorumuzun uyguladığı tedavi bizim açımızdan çok büyük bir olay. Bu kadar kısa sürede annemin ağrılarının geçmesi bizi çok şaşırttı ve mutlu etti. Annemin ağrıyan bölgelerini muayene eden doktorumuz, daha sonra yaptığı enjeksiyon tedavisi ile annemin ağrılarını dindirdi. Hocamıza buradan çok teşekkür ediyoruz, kendisine minnettarız" diye konuştu.

"Her hastaya uygulanan doz miktarı ve uygulama bölgesi değişiyor" Hastası hakkında bilgi veren Dr. Canberk Gül de şunları söyledi: "Hastamız daha önce birçok doktora başvurup birçok tedavi yöntemini denemiş ancak sonuç alamamış. Hastamıza kendi geliştirdiğimiz enjeksiyon tedavi metodumuzu uyguladık. Bu tedavi metodumuzla ilgili kısaca bilgi vermek gerekirse enjeksiyonun içeriğindeki ilaçlar Sağlık Bakanlığınca onaylı ilaçlardan oluşuyor. Her hastaya uygulanan doz miktarı ve uygulama bölgesi değişiyor. Bu metot yöntemi ile 7 senede yaklaşık 16 bin hastaya tedavi uyguladık. Enjeksiyon metodumuzun bizi ve hastalarımızı memnun eden en önemli özelliği tedavinin anında etki etmesi ve ağrıyan bölgedeki sorunu çözüp iyileştirmesidir."



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