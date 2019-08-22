Koca: 'Ülkemiz Cibuti'yi önemli bir ticari ortak olarak görmektedir' - ANKARA
Koca: "Ülkemiz Cibuti'yi önemli bir ticari ortak olarak görmektedir" - ANKARA - Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile Cibuti Sağlık Bakanı Mohammed Warsama Dirieh'in toplantının yapıldığı salona gelmesi - Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın konuşmasıANKARA - Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Cibuti Sağlık Bakanı Mohammed Warsama Dirieh ile ortak basın toplantısı düzenledi.
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