Kış hastalıklarına karşı Mesir Macunu

-Manisa’yı Mesir’i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık'ın mesir çayını tüketmesinden detaylar

-Ufuk Tanık'ın konuşması

-Mesir macunlarından detaylar



( MANİSA )- Osmanlı tarihinde, 479 yıl önce Merkez Efendi tarafından 41 çeşit baharatın karışımıyla yapılan Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi Ayşe Hafsa Sultan’a şifa olan Mesir Macununun, kış aylarında görülen nezle, grip ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıkları karşı da koruyucu özelliği olduğuna inanılıyor MANİSA



- Manisa’yı Mesir’i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, birçok hastalığa şifa olduğu bilimsel olarak da ispatlanan Mesir Macununun, nezle, grip ve soğuk algınlığına karşı da koruyucu bir özelliğinin olduğuna inanıldığını söyledi.



Osmanlı tarihinde, 479 yıl önce Merkez Efendi tarafından 41 çeşit baharatın karışımıyla yapılan Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi Ayşe Hafsa Sultan’a şifa olan Mesir Macunu, kış hastalıklarından korunmaya da yardımcı oluyor. Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte grip, nezle gibi solunum yolu hastalıklarında artış yaşanırken, vatandaşlar tarafından bu hastalıklara iyi geldiği düşünülen Mesir Macunu tüketimi de arttı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Manisa’yı Mesir’i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, “Şu anda yoğun bir çalışma içerisine girdik. Ciddi bir şekilde mesir macunu ürünlerine talep alıyoruz. Mesir Macunu bir enerji kaynağı. İnsanlar, mesir macununu kış aylarında sıcak suya atıp tükettiklerinde boğaz ağrılarına iyi geldiğini ve rahatladıklarını ifade ediyorlar. Kışın nezle, grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara şifa olduğuna inanarak tüketiyorlar” dedi.

“Dernek olarak yıllık 120 bin ton civarında Mesir Macunu üretiyoruz” Üretimde çok fazla teknolojiyi kullanmadıklarını ve geleneklere bağlı olarak üretim yaptıklarını aktaran Tanık, konuşmasına şöyle devam etti: “Dernek olarak yıllık 120 bin ton civarında Mesir Macunu üretiyoruz. Yaz aylarında tüketim, kış aylarına göre yüzde 30 civarında düşüyor. Eylül ayından sonra tekrar kış sezonuna girdiğimizde tüketim fazlalaşıyor. Her yıl biz bu tonajları yakalıyoruz” “Tanıtım anlamında çok önemli bir festival” Mesir macununun geçmişten gelen bir inanış olduğunu dile getiren Tanık, 479’uncu Mesir Macunu Festivali hazırlıklarının önümüzdeki hafta başlayacağını açıkladı.

Tanık, “Bu yıl da dolu dolu bir festival yapacağız. mart ayında yerel seçimler var. 21 Mart’ta temsili karma töreni yapılacak. nisan ayında seçimler bittikten sonra saçım töreni yapılır. Tanıtım anlamında çok önemli bir festival. Bunun ekonomik bir boyutu var. Manisa esnafı bundan pay alıyor. Buraya yurtdışından ne kadar insan getirirseniz Manisa’nın tanıtımına o kadar katkı sağlamış oluyorsunuz” dedi.

Şifa kaynağı olduğu 2016 yılında onaylandı 2016 yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesinde (MCBÜ) 41 çeşit baharatın karışımıyla hazırlanan Mesir Macununun içeriğiyle ilgili laboratuvar ortamında yapılan testler sonucu, macunun şifa kaynağı olduğu bilimsel olarak onaylanmış, macunun içeriğindeki baharatların; mikrop kırıcı, mide yatıştırıcı, romatizma, iltihap, iştah açıcı, süt arttırıcı ve idrar yolları gibi rahatsızlıkların tedavisinde destekleyici bir etkisi olduğu belirtilmişti. (ÖND-

