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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Karapınar'da eczanede Kovid-19'a karşı şerit önlemi - KONYA

Karapınar'da eczanede Kovid-19'a karşı şerit önlemi - KONYA

- Eczaneden görüntü - Vatandaşların ilaç almaları - Vatandaşlarla röportajKarapınar'da eczanede Kovid - 19'a karşı şerit önlemiKONYA (AA) - Konya 'nın Karapınar ilçesinde bir eczacı, yeni tip koronavirüse (Kovid - 19) karşı müşterilerle arasına bir metre mesafede emniyet şeridi koyarak önlem aldı.Eczacı Sevilay Bozu, hem kendi sağlığı için hem de başkalarının sağlığı için bu uygulamayı başlattığını belirterek, "Çok olumlu tepkiler aldık. Kovid - 19 ile hep birlikte mücadele ediyoruz.Yapılan uyarıları dikkate alalım." dedi.
Uygulama müşteriler tarafından da memnuniyetle karşılandı.Müşterilerden Yüksel Güner, 1 haftadır dışarı çıkmadığını ve uyarıları dikkate aldığını vurgulayarak, "Eczaneye mecburen geldim. Bu uygulama çok güzel olmuş." diye konuştu.

Koronavirüs Emniyet Şeridi 

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