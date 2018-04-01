Kansere inat bisikletle tur attılar - BOLU

- Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'ın konuşması - DetaylarKansere inat bisikletle tur attılarBOLU (AA) - Bolu 'da Kanser Haftası ekinlikleri kapsamında bisikletle tur attılar. Bolu Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kanser Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk Orman Parkı'nda " Bolu Kansere İnat Ailece Bisiklete Biniyor" etkinliği düzenlendi. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, etkinlik öncesi yaptığı açıklamada, yaşamaya değer özel bir coğrafyaya sahip olduklarını ifade ederek, şunları söyledi:"Böyle güzel coğrafyada insanlar yaşama sevincini önce kendileri tatmalı, hem de ülkeye tattırmalı. Kanserin erken teşhis olduğunda artık tedavisi mümkün olduğunu görüyoruz. Önemli olan sadece insanın kendisine güvenmesi. Bazı problemleri aşabileceğine inanması. farkındalığı oluşturması. Ben inanıyorum ki, insan yaşam sevincini içerisinde yaşatırsa, yaşama sevinci ile hayata bakarsa ve mutluluğu tatmaya çalışırsa üzerinden gelemeyeceği bir problemin olmayacağını görüyorum."Yılmaz ve etkinliğe katılanlar, açıklamanın ardından park içerisinde bisikletle gezdi. Etkinliğe, Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, sağlık çalışanları, amatör bisikletçiler ve Bolu lular katıldı.