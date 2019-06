Kalp krizi geçirdi fark etmedi, yanında bulunan sağlıkçı hayatını kurtardı

-Hastanın muayene edilmesinden görüntü

- Diyarbakır’da kalp krizi geçiren 53 yaşındaki Ali Gevancı, borç ödemek için yanına giden diyaliz merkezi sahibi Servet Akyıl isimli sağlıkçının kendisini ‘Kriz geçiriyorsun, hastaneye git’ diye uyarmasıyla hayata tutundu. Dicle Elektrik Perakende A.Ş. (DEPSAŞ) İl Müdürü Ali Gevancı, kalp krizi geçirdiği sırada bunu fark etmedi. O sırada borç ödeme işlemi için yanında olan bir diyaliz merkezi sahibi Servet Akyıl isimli vatandaşın bunu fark etmesiyle, kendisine ‘Kriz geçiriyorsun, hastaneye git’ uyarısıyla son anda yapılan müdahale ile hayata tutundu. “Kalp krizlerinde ilk iki saat içerisinde kalp damarlarının açılması gerekiyor” Tedavi altına alınan Ali Gevancı’nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Memorial Diyarbakır Hastanesi’nde kardiyoloji bölümünde görevli Doç. Dr. Serkan Akdağ, hastanın dün akşam saat 18.00 sularında göğüs ağrısı gelişmesi üzerine acil servise başvurduğunu, kendilerinin saat 18.40 gibi anjiyoya aldıklarını söyledi.



Hastayı akut kalp krizi şüphesiyle anjiyoya aldıklarını, ana damarın yüzde 99’u takalı olduğunu belirten Doç. Dr. Akdağ, “Damara müdahale ettik, damarı stent yöntemiyle açtık yaklaşık 15 dakika süren bir işlemle. Hastamız toparladı bugün itibariyle krizi atlattı birazdan taburcu edeceğiz. Hastamızın sevindirici tarafı şu kalp hiç etkilenmedi bu hadiseden. Bunun da en büyük nedeni hızlı gelmiş olması, zaman kaybı oluşturmamış olması. Bu bizim için çok kıymetli. Kalp krizlerinde ilk iki saat içerisinde kalp damarlarının açılması gerekiyor. Her geçen dakikanın, saniyenin önemi var bizim için. Hastamızın zamanında gelmesi, zamanında müdahale edilmesi çok manidardı bizim için ve ölüm dahi her türlü riskleri minimalize ediyor hızlı davranma olayı” dedi.

“Kalp krizinin yaşı düştü, 30’lu, 20’li yaşlarda hastalarımız var” Göğüs ağrısı olursa, şiddetli göğüs ağrısı olursa özellikle göğüs ön bölgesinde göbek çizgisiyle alt çene arasında en kısa zamanda acil bir merkeze başvurulması gerektiğini açıklayan Doç. Dr. Akdağ, “Bunu önemseyin, hele ki yoğun iş stresi ortamında çalışan hastalarımız, insanlarımız bunu çok önemsemeleri gerekir. Kalp krizinin yaşı düştü, yaşa aldanmayın 30’lu, 20’li yaşlarda hastalarımız var artık maalesef. Bir diğer faktörde sigara faktörü. Hastamızın kolesterol trisigitelleri normal, sigara faktörü var sadece. Tansiyon şekerde yok hastamızda. Hastamızın bu tablodan dolayı, bu tablonun oluşmasındaki en büyük etken sigara, sigara faktörü. Bir kez daha buradan mesaj vermek istiyoruz. Lütfen sigarayı bırakın, sigarayı bırakın yaşama tutunun diyoruz tüm halkımıza, tüm insanlarımıza. Hastamızda bugün itibariyle sigarayı bırakacağına söz verdi bize. İnşallah bir daha içmeyecek. Tek nedeni değil ama en büyük nede sigaraydı bu hadise yaşanmasında. Tabi buna iş faktörü iş stresi de çok çok önemli. Diyarbakır’dayız çok sıcak günler geçiriyoruz dikkat edeceğiz. Özellikle 11- 16 arası çok fazla dışarıda gezmemeye çalışacağız” diye konuştu.

Kalp krizi geçiren Ali Gevancı ise dün akşam saatlerinde göğüs bölgesinde şiddetli bir ağrıyla karşılaştığını ama çok da dikkate almadığını ifade etti.

Dikkate almamasının sebebi de klimadan veyahut da farklı bir sebepten dolayı bir ağrı diye düşündüğünü dile getiren Gevancı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çok da dikkate almamanın sebebi ihmal aslında, birazda ihmal olduğunu şuanda anlayabiliyorum. İş yerinde bir müşterimizin çok dikkatli her halde beni süzmesinden kaynaklı. Özellikle telkinleri doğrultusunda ben işin ciddiyetini anlamış oldum. Müşterimizin telkiniyle ben zamanında doktora başvurdum. Ama çok seri bir şekilde hastaneye intikalden sonra kriz geçirmiş olduğumuzu anladık. Sağ olsun hastanemiz ve doktorlarımızın çok hızlı müdahalesinden sonra şükürler olsun sağlık durumum çok çok iyi. Diğer değerlerimin çok düzgün olmasına rağmen kalp krizi geçirme riskimin sigaraya bağlı olduğunu doktorumdan öğrendikten sonra kesinlikle sigarayı içmeyeceğime, bütün hastalara sigaranın ne kadar zararlı olduğunu en iyi örneği olduğumu buradan herkese hatırlatmak istiyorum.”