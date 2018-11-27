İKÇÜ'de omurga kırığına 3D yazıcı ile 'milimetrik' ameliyat - İZMİR
İKÇÜ'de omurga kırığına 3D yazıcı ile "milimetrik" ameliyat - İZMİR - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin dış genel planı (Arşiv) - Doktor Öğretim Üyesi Murat Sayın ile uzman doktor İnan Uzunoğlu 3D teknolojisile yaptıkları kılavuzu incelemesi - Doktorların hasta Tülay Olun'ı muayene etmesi - Doktor Öğretim Üyesi Murat Sayın ile uzman doktor İnan Uzunoğlu'nun açıklamaları - Hasta Tülay Olun'un açıklamaları - Doktorların hastane başhekimi Prof. Dr. Nurettin Ünal'a yaptıkları ameliyat ile ilgili bilgi vermeleriİKÇÜ'de omurga kırığına 3D yazıcı ile "milimetrik" ameliyat - İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 63 yaşındaki Tülay Olun'un kırık omurgası 3 boyutlu yazıcı yardımıyla ameliyat edildi - Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Murat Sayın: - "Ameliyat sırasında, hastanın beyin sapıyla beyne giden ana damar arasından geçirilmesi gereken özel vidalar yerleştirilmesi gerekiyordu. Bu kılavuz sayesinde ameliyatımızı yaptık. Kılavuz bize milimetrik olarak bu alandan geçmeyi sağlayacak yöntemi ve güvenliği sağladı" - Hasta Tülay Olun: - "Ben şanslı bir hastayım. Yeniden sağlığıma kavuştum. Ameliyatlarda teknolojinin kullanılması şart, teknoloji hayat kurtarıyor"İZMİR (AA) - İzmir 'de omurgası kırılan bir hasta, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3D yazıcı yardımı ile milimetrik hesaplamalar yapılarak güvenli bir şekilde ameliyat edildi.Konak ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Tülay Olun, şiddetli boyun ağrısı şikayetle İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümüne başvurdu.Doktor Öğretim Üyesi Murat Sayın ile uzman doktor İnan Uzunoğlu, Olun'a yaptıkları muayenede, ikinci boyun omurunda bir kırık olduğunu tespit etti.Olun'un acil ameliyat edilmesi gerektiğini belirleyen doktorlar, 3D yazıcıyla hastanın omurga kırığının kılavuzunu oluşturularak operasyonu gerçekleştirdi.Oluşturulan kılavuz sayesinde, normal şartlarda 10 saat süren, cerrahi riskleri de bulunan ameliyat 4 saat içinde yapıldı ve Olun sağlığına kavuştu. - "Omurga kılavuzu bize ameliyatta yol gösterdi"Dr. Murat Sayın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, normal şartlarda riskli ve zor olan ameliyatı, 3D yazıcıyla oluşturdukları omurga kılavuzu sayesinde başarıyla tamamladıklarını söyledi.
Uyguladıkları teknik sayesinde ameliyat süresinin yarı yarıya indiğini anlatan Sayın "Teknolojiyi kullanarak hastanın kırığının olduğu kısmın maketini oluşturduk. Bu ameliyat sırasında hastanın beyin sapıyla, beyne giden ana damar arasından geçirilmesi gereken özel vidalar yerleştirilmesi gerekiyordu. Bu kılavuz sayesinde ameliyatımızı yaptık. Kılavuz bize milimetrik olarak bu alandan geçmeyi sağlayacak olan yöntemi ve güvenliği sağladı." dedi. Sayın, ameliyatın risklerine dikkati çekerek şu bilgileri verdi:"Daha önce yapılan ameliyatlarda, bir milimetrelik veya bir iki metrelik açı sapmaları bile hastaların felç olmasına neden olabiliyordu. Bu yöntemle bunun önüne geçmeyi hedefledik. Bilgisayarda oluşturduğumuz kılavuzu hastanın ameliyatını açtıktan sonra vidaları yerleştirmeden önce hastanın içine yerleştirdik. Hastamızın 4 vida ile omurgasını sabitledik. Oradaki kılavuz delikleri bize hangi açıda hangi boyda ve nasıl bir vida yerleştirmemiz gerektiğini gösteriyor. Biz de bu kılavuz eşliğinde en doğru ve mükemmel şekilde vidaların oradan geçmesini sağlıyoruz."Dr. İnanoğlu ise ameliyata uyguladıkları teknoloji sayesinde hastanın tüm omurgası yerine sadece kırığının olduğu bölgeyi açtıklarını söyledi.
Hastanın sağlık durumunun oldukça iyi olduğunu, hayatına kaldığı yerden devam edeceğini anlatan İnanoğlu, bundan sonra omurga kırığı ameliyatlarında bu tekniği kullanmak istediklerini ifade etti. - "Sağlığıma kavuştum"Tülay Olun da üç ay boyunca çok zor günler geçirdiğini belirterek "Uyguladıkları teknolojiyi bana yeni anlattılar. Onlardan Allah razı olsun. Ben şanslı bir hastayım. Yeniden sağlığıma kavuştum. Ameliyatlarda teknolojinin kullanılması şart, teknoloji hayat kurtarıyor." şeklinde konuştu.