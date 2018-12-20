İdrar kaçırmayı hafife almayın

-doktorun açıklamaları



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- Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mesut Yeşil, ilk başlarda hafife alınan idrar kaçırmanın ileride psikolojik sıkıntılara sebebiyet verebileceğini söyledi.



İdrar kaçırmanın kontrol edilemeyen ve istenmeyen bir rahatsızlık olduğunu dile getiren Medicana Bursa Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mesut Yeşil, “Eğer bu durum düzenli olarak tekrarlarsa tıbbî bir rahatsızlık olarak kabul edilir. Kadınlar, erkeklere göre idrar kaçırmaktan daha fazla şikayetçi olurlar. Birçok hasta doktorlarıyla idrar kaçırma durumunu konuşmaktan rahatsızlık duyduğu için tedavisiz kalmaktadır. İdrar kaçırmanın hangi tipte olduğunu ve buna neyin sebep olduğunun bulunması gerekir. Bu en iyi tedaviyi bulmaya yardımcı olur” dedi.

Tam bir medikal hikayenin tedavide önemli bir yeri olduğunu ifade eden Mesut Yeşil, “Fizikî muayene, hasta sorgulamaları, mesane günlüğü, idrar testi, işeme sonrası kalan idrarın ölçümü ve ped testiyle hastalığın teşhisi konulur. Gebelik sırasında görülen idrar kaçırma genellikle doğumdan kısa bir süre sonra düzelir. İdrar kaçırma 3 tiptir. Stres tipi idrar kaçırma, öksürme, hapşırma, zıplama, ıkınma gibi karın içi basıncının arttığı durumlarda görülen idrar kaçırmadır. Sıkışma tipi idrar kaçırma, acil idrar yapma isteği ile birlikte veya bu hissin hemen sonrasında görülen idrar kaçırmadır. Karma tip idrar kaçırma ise, diğer sebeplerin bir arada olmasıdır” diye konuştu.

İdrar kaçırmanın tedavisinin ise diyet ve hayat tarzı değişiklikleriyle düzelebileceğini belirten Yeşil, “Ayrıca pelvik taban kas egzersizleri, yani vajina ve makat etrafını saran kasları beraber kasarak idrar ve gaz çıkışını durduracakmış gibi kasmanız hedeflenir. Bu egzersizlerin sayısı ve süresi giderek arttırılır. Hastalara özel egzersiz kartları verilir. İdrar kaçırma tedavisi idrar kaçırmanın çeşidine, ne kadar şiddetli olduğuna ve neyin sebep olduğuna bağlıdır. İdrar kaçırmayla kendi başına üstesinden gelme tedavileri çoğu zaman ilaç tedavisiyle birleştirilir. Ameliyat ile idrar kesesi ve idrar boynu arasındaki açı düzeltilerek irade dışı idrar kaçırma ortadan kaldırılmalıdır" şeklinde konuştu.



