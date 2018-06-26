'Hepatitin bulaşmasında özellikle diş tedavisi görmek ön plana çıkıyor' - ÇORUM
"Hepatitin bulaşmasında özellikle diş tedavisi görmek ön plana çıkıyor" - ÇORUM - Buhara Kadın Kültür Merkezinde düzenlenen "Viral Hepatitler Hakkında Halkı Bilgilendirme Toplantısı''ndan detay - Prof. Dr. Rahmet Güner'in açıklaması"Hepatitin bulaşmasında diş tedavisi ön plana çıkıyor" - Viral Hepatitle Savaşım Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Rahmet Güner: - "Hemen hemen bütün hastalarımızın diş tedavisi görmüş olduğunu görüyoruz. Ülkemizde özellikle diş tedavisi görmek ön plana çıkıyor. Bu nedenle dişlerimizi güvenilir merkezlerde, steril ortamlarda tedavi ettirmemiz lazım" - "Viral Hepatitle Savaşım Derneğimiz ve Karaciğer Hastalıkları Araştırmaları Derneği, Sağlık Bakanlığıyla ortaklaşa bir stratejik plan oluşturdu. İnşallah 28 Temmuz'dan itibaren bu stratejik plan bakanlığın sağlık hedefi içerisine alınmasıyla çok ciddi bir atılım sağlanmış olacak"ÇORUM (AA) - Viral Hepatitle Savaşım Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Rahmet Güner, Türkiye'de hepatitin 40'lı yaşlardan sonra görülmeye başlandığını belirterek, "Hemen hemen bütün hastalarımızın diş tedavisi görmüş olduğunu görüyoruz. Ülkemizde özellikle diş tedavisi görmek ön plana çıkıyor. Bu nedenle dişlerimizi güvenilir merkezlerde, steril ortamlarda tedavi ettirmemiz lazım." dedi. Hitit Üniversitesi tarafından Buhara Kadın Kültür Merkezinde düzenlenen "Viral Hepatitler Hakkında Halkı Bilgilendirme Toplantısı"nda konuşan Güner, ilerleyici özelliği bulunan hepatitin Türkiye'de görülme sıklığının binde 5 seviyesinde olduğunu söyledi.
Türkiye'de hepatitin 40'lı yaşlardan sonra görüldüğünü, diğer ülkelerde ise 29 - 30 yaşından sonra ortaya çıktığını dile getiren Güner, "Bizde biraz daha geç yaşlarda görülüyor. Sebebi ise bulaşma yollarının biraz daha farklı olması. Hastalarımızı, kan verip vermediği, kaza geçirip geçirmediği, ameliyat olup olmadığı gibi konuları da sorguluyoruz. Hemen hemen bütün hastalarımızın diş tedavisi görmüş olduğunu görüyoruz. Ülkemizde özellikle diş tedavisi görmek ön plana çıkıyor. Bu nedenle dişlerimizi güvenilir merkezlerde, steril ortamlarda tedavi ettirmemiz lazım." diye konuştu. Hepatit tedavilerinin günümüzde 2 - 3 ay gibi kısa sürelerdeki yüzde 100'e varan başarıların yakalanmasının mümkün olduğunun altını çizen Güner, şöyle devam etti:"İnsanların hepatitten korkmaması gerekiyor. Hepatit hastaları dışlanma endişesiyle hastalıklarını kimseye söyleyemiyorlar. Bize gelen bazı hastalar, hastalığın iş yerinde duyulmaması için teşhisin farklı yazılmasını dahi talep edebiliyorlar. Hepatit size durduk yerde bulaşan bir hastalık değil. Aynı ortamda bulunmakla, sosyal olarak kucaklaşmakla, sarılmakla bulaşan bir hastalık değil. Bu yüzden anneanneler, dedeler torunlarını sevmekten çekiniyorlar. Oysa ki hiç mahsuru yok, gönül rahatlığıyla torunlarını sevebilirler. Bu şekilde bulaşma olmuyor."Türkiye'deki toplan hepatitli hasta sayısının ancak yüzde 50'sine teşhis konulduğunun tahmin edildiğini anlatan Güner, kendisinde hepatit olduğunun söylenmesine rağmen insanların dışlanma ya da çevre baskısı endişesiyle hastalığını gizlediğini, bu nedenle hekime gitmemeyi tercik edebildiğine dikkati çekti. - Hepatitle Mücadele Strateji Planı oluşturulduGüner, Dünya Sağlık Örgütünün 2030 yılında hepatit mikrobunun yeryüzünden en az yüzde 80 oranında temizlenmesi için kampanya başlattığını, Sağlık Bakanlığının da bu kampanyayı imzaladığını belirterek, "İmza atmanın gereği de ulusal bir stratejik planımızın olması. Bu nedenle Viral Hepatitle Savaşım Derneğimiz ve Karaciğer Hastalıkları Araştırmaları Derneği, Sağlık Bakanlığıyla ortaklaşa bir stratejik planı oluşturdu. İnşallah 28 Temmuz'dan itibaren bu stratejik plan bakanlığın sağlık hedefi içerisine alınmasıyla çok ciddi bir atılım sağlanmış olacak." ifadesini kullandı.Hepatitin insanların vücudundan tamamen atılmasının hedeflendiğini aktaran Güner, sağlık kurumlarında çok daha fazla kişiye daha rahat bir şekilde ulaşacaklarını kaydetti. Toplantıya Hitit üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, akademisyenler, mesleki ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.