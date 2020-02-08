Havalanına gelen yolcular termal kamera ile böyle kontrol ediliyor

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( ANKARA ) -- Termal kameralar ateşi olan hastalarda yeşil alarm veriyor ANKARA



- Sağlık Bakanlığının aldığı karar ile tüm uluslararası uçuşların yolcuları yeni tip koronavirüs şüphesi nedeniyle termal kamera ile kontrol ediliyor. Termal kameralar, yüksek ateşi olan yolcuların taramasında yeşil renk alarm veriyor. Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüse karşı bir dizi önlem alan Sağlık Bakanlığı, uluslararası uçuşların yolcularını da termal kamera ile tarıyor. Bu tarama noktalarının bulunduğu yerlerden biri ise Ankara Esenboğa Havaalanı. Uçaktan indiğinde tarama noktasına yönlendirilen yolcuların termal kamera ile kontrolleri sağlanıyor. Ateşi olan yolcularda ise kamera yeşil renk alarm veriyor. Yeşil alarm durumunda sağlık ekipleri tarafından bir kez daha kontrol edilen yolcular şüpheye rastlanması halinde ilgili hastanelere sevki sağlanana kadar geçici karantina odalarına alınıyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Esenboğa Havaalanı Sağlık Denetleme Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Müjgan Yıldız, 6 Şubat’tan itibaren tüm uluslararası giriş noktalarında termal kamera ile taramalar yapıldığını aktararak, “Biz burada tek noktadan tarama yapıyoruz. Çünkü bizim havalimanı terminalimizin fiziki koşulları buna müsait. Dış hat terminalinde yönlendirme şeritleriyle pasaport öncesinde tek noktadan geçişlerini sağlayabiliyoruz” dedi.

Termal kameradan geçerken yeşil renk veren kişileri oradan ayırdıklarını belirten Yıldız, “Tedbiren maskesini takıp yine özel ekipman giymiş sağlık personeli tarafından ateşi ölçülüyor. Ateşi 38 derecenin üzerindeyse hemen yakında bulunan sağlık denetleme merkezi birimine götürülüyor. Sağlık personeli tarafından detaylı muayenesi ve seyahatine ilişkin sorgulaması yapılıyor. Koronavirüs ile benzer semptomları varsa ve olası vaka olarak değerlendirirsek Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen referans hastaneye 112 aracılığıyla gönderiyoruz. Gerekiyorsa diğer yolcularla ve personelle temasını engellemek amacıyla geçici karantina odasında tutuluyor. Odanın da kendine göre özel şartları var. Ortalama 6 Şubat’tan bugüne 7 bin 500’ün üzerinde hasta tarandı ve herhangi bir şüpheye rastlanmadı” diye konuştu.

(ND-



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