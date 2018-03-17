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17 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Hastaya ait kopan parmağın DEÜ'de kaybolduğu iddiası - İZMİR

Hastaya ait kopan parmağın DEÜ'de kaybolduğu iddiası - İZMİR

- Kopan parmağın hastanede kayboldu iddiası - Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mete Edizer ile röportajKopan parmağın hastanede kayboldu iddiası - İzmir 'de bir kişi, iş kazası sonucu kopan parmağının acil serviste kaybolduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu - Şikayetçi Özlem Aydın: - "Kopan parça hastanede kayboldu. Hastanenin Acil Servis'inde hem de. Arkadaşlarım dahil herkes 4 saat boyunca çöpün içinde parmağımı aradılar ama maalesef bulamadılar"İZMİR (AA) - Balçova ilçesinde bir terlik imalathanesinde çalışan 30 yaşındaki Özlem Aydın iş kazası sonucu kopan parmağının gittiği Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisinde kaybolduğu gerekçesiyle sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.Avukatı Erhan Demir aracılığıyla Cumhuriyet Savcılığına dilekçeyle başvuran Aydın, olayın araştırılmasını ve sorumluların bulunmasını istedi.AA muhabirine olayın şokunu henüz üstünden atamadığını belirten Aydın, 14 Mart'ta sol işaret parmağını ucundan kumaş kesme makinesine kaptırdığını olayın sıcaklığıyla ilk anda hiç birşey hissetmediğini ancak kanı görünce parmağını kestiğini anladığını söyledi.

İş arkadaşlarının yardımıyla parmağından kopan parçayı alıp DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesine gittiğini belirten Aydın, "Parmağımdan kopan parça yanımızdaydı. İlk müdahale eden doktora teslim ettik. Doktor, gerekli müdahaleyi yaptı daha sonra röntgene gönderdi. Kopan parça da bir eldiven içerisinde sedyenin üzerindeydi. Elimin ve eldiven içindeki kopan parçanın röntgeni çekildi." dedi.
Aydın, hissettiği acı ve kan kaybından ötürü kendinden geçtiğini belirterek, "Ben kendimden geçmişim. Kopan parça hastanede kayboldu. Hastanenin Acil Servis'inde hem de. Arkadaşlarım dahil herkes 4 saat boyunca çöpün içinde parmağımı aradılar ama maalesef bulamadılar." diye konuştu.
Parmağından kopan parçanın kaybolmasından dolayı tedavi sürecinin değiştiğini ve ameliyat olacağı bilgisini veren Aydın, kopan parçanın yerine doku oluşturulacağını kaydetti.
Hastaneden ayrıldıktan sonra polis merkezine giderek ifade verdiğini anlatan Aydın, olaya ilişkin hukuki süreci başlattığını, hakkını sonuna kadar arayacağını sözlerine ekledi.Aydın'ın avukatı Erhan Demir ise olayın çok basit olmadığına işaret ederek sorumlular hakkında hukuki, cezai ve idari işlemlerin başlatıldığını söyledi.

- "Umarım bundan böyle minik hatalar olmaz"Öte yandan DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mete Edizer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş kazası geçiren hastanın kopan parmağının acil serviste kaybolduğu ve sağlık personelince atık kovasında arandığı iddialarına ilişkin, "Parmak kaybolunca acil servisteki hekim arkadaşlarımız hasta üzülmesin diye endişelenerek aramaya başlıyor ama aradıkları yer çok doğru değil." dedi.
Hastanın parmağı kaybolduğu için çok üzgün olduğunu belirten Edizer, "Hastamızın ameliyatı yapıldı, umarım bundan sonra böyle minik hatalar olmaz." ifadelerini kullandı.

İş Kazası Polis Merkezi Tedavi Süreci Sağlık Personeli Suç Duyurusu 

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