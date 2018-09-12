Hastane çalışanları ve vatandaşlar kök hücre bağışı yaptı

-Ramazan Saygılı'nın konuşmaları

-Tanju Çolak'ın konuşmaları

-Barbaros Şahin Karagün ile röportaj

-Salondan detaylar



( ADANA ) - Acıbadem Adana Hastanesi’nde çalışanlar ve çok sayıda vatandaş kök hücre bağışı yaptı - Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Uzmanı Dr. Barbaros Şahin Karagün: - “Kök hücre bağışı konusunda herkesin duyarlı olup, gereken önemi vermesi gerekiyor” ADANA



- Acıbadem Adana Hastanesi’nde Türk Kızılayı’nın da destekleriyle “Öne Çık Hayat Kurtar” sloganıyla gerçekleştirilen kök hücre bağışı etkinliğinde hastane çalışanları ve vatandaşlar kök hücre bağışında bulundu. Kan kanseri ile mücadele eden binlerce kişinin hayata tutunma umudu olan kök hücre nakline dikkat çekmek ve farkındalık oluşturma amacıyla Acıbadem Adana Hastanesi ve Türk Kızılayı Adana Şubesi önemli bir projeye imza attı. Acıbadem Adana Hastanesi’nde düzenlenen etkinlikte “Öne Çık Hayat Kurtar” sloganıyla sürdürülen kan ve kök hücre bağışı davetine gelen hastane personeli ve çok sayıda Adanalı, Acıbadem Adana Hastanesi’nde kurulan stantlarda kan vererek gönüllü kök hücre bağışçısı oldu. Proje ile kan kanseri hastalığıyla mücadele eden pek çok hastayı hayata bağlayan kök hücre bağışçısı olmanın önemi aktarılarak, kan ve kök hücre bağışçısı olma çağrısı yapıldı. Ayrıca hastane içerisine Kızılay tarafından kurulan stantta hastanede görevli doktor, personel ve hasta yakını ve bu etkinliği duyup gönüllü olarak geçen çok sayıda Adanalı kök hücre bağışı yaptı. Bağış etkinliği devam ederken kök hücre bağışı konusunda toplumu bilgilendirmek üzere bir basın toplantısı da düzenlendi.

Acıbadem Adana Hastanesi Başhekimi ve Direktörü Prof. Dr. Bülent Soyupak, her güzel şeyin bir hayal ile başladığını belirterek, “Bu projede de olduğu gibi bazen sadece hayal kurmak yetmez. Bir işe tutkuyla bağlanmak, aynı tutkuya sahip insanları güçlü bir alt yapıda buluşturmak gerekir. Hastanemizde kök hücre nakilleri işte bu tutkulu insanların adanmışlığı ile gerçekleştiriliyor” dedi.

Türkiye’de yüzlerce hastanın sağlığına kavuşmaları için tek çarelerinin kök hücre nakli olduğuna değinen Acıbadem Adana Hastanesi Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Uzmanı Dr. Barbaros Şahin Karagün ise Acıbadem Adana Hastanesi’nin Türkiye’deki en fazla nakil yapan merkezlerden biri olduğuna dikkat çekerek, kök hücre bağışının, çocukluk çağının en kötü hastalıklarından olan löseminin, ender tedavilerinden birisi olduğunu söyledi.



Uzm. Dr. Karagün, bu tedavinin sağlanması amacıyla ülke içerisindeki vericilerden elde edilen kök hücrelerin toplanarak, hasta çocukların hayata tutunmasının asıl amaçları olduğunu kaydetti.

İyi yolda ilerlediklerini fakat istedikleri düzeye halen gelemediklerine vurgu yapan Uzm. Dr. Karagün, “Acıbadem bünyesinde yaptığımız nakillerin ancak yüzde 10 kadarını Türkök vasıtasıyla değerlendirebiliyoruz. Bu oranın en azından yüzde 50’lere hatta mümkünse yüzde 80’lere ulaşmasını istiyoruz” diye konuştu.

Uzm. Dr. Karagün, verilecek 2 tüp kanın hasta bir çocuğun hayatta kalmasını sağlayacağını belirterek, kök hücre bağışı konusunda herkesin duyarlı olup, gereken önemi vermesi gerektiğini sözlerine ekledi. "Kızılay 150 yıllık bir iyilik hareketi" Kızılay’ın ulusal ve uluslararası arenada 150 yıllık bir iyilik hareketi olduğunun altını çizen Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ise, “2005 yılında aldığımız kan ünitesi toplamı 300 binken, devletimizin yaptığı sağlık reformları sonrasında bu rakam 2017 yılı sonunda 2.3 milyon üniteye kadar yükseldi. Ülkemizin kan ihtiyacının yüzde 98’ini Kızılay karşılıyor” dedi.

Kızılay’ın kan organizasyonundaki başarısı sonucunda Kök Hücre Türkök Projesi’nin de kendilerine emanet edildiğine vurgu yapan Saygılı, “Eşleşmeyi bulmak için bizlerin yoğun şekilde kampanyalar yapmamız ve veri tabanımızda eşleşen bağışçı ve hastaları buluşturmamız lazım” ifadelerini kullandı. Tanju Çolak da destekçi Adana Demirspor Sportif Direktörü Tanju Çolak ise kan ve kök hücre bağışı destekçisi olmaktan büyük keyif duyduğunu belirterek, “Bizim gibi topluma mal olmuş insanların Kızılay’a destek olması çok önemli. Kızılay dünya markası ve bence Türkiye’nin en büyük derneği. Bundan sonra da her zaman onlara desteğe hazırım” diye konuştu.

Etkinlik kapsamında hastane personeli ve çok sayıda katılımcıya Kan Bağışı ve Kök Hücre Bağışı ile ilgili özel eğitimler verildi.

Gönüllü Kök Hücre Bağışçısı Kazanım Uzmanı Özge Er ve Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Sara Doyuran, kök hücre bağışı ile ilgili merak edilen tüm sorulara açıklık getirdi.

