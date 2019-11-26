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26 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Hasta yakınlarından 'Doktorumuzu almayın' isteği

Hasta yakınlarından 'Doktorumuzu almayın' isteği

Hastane önünde toplanan hasta yakınları

Hastane Katar Irak 

-Hasta yakınlarının açıklamaları
-Doktor Ali Murat Uludağan'ın hasta yakınlarının yanına gelmesi
-Onlarla konuşması
-Onları bırakmadığını ve dağılmalarını söylemesi
-Başkekimin açıklaması
-Hastane dış görüntüsü

( SAMSUN ) Hasta yakınlarından "Doktorumuzu almayın" isteği- Başhekim Doç. Dr. Ahmet Şen: "Hasta yakınlarına yanlış bilgi verilmiş" SAMSUN

- Samsun'da hasta yakınları, hastalarının yattığı servisteki doktorun başka bir servise alındığı gerekçesiyle hastane önünde açıklamada bulundu. Başhekim ise hasta yakınlarının yanlış bilgilendirildiğini söyledi.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif Bakım Ünitesinde tedavi gören hastaların yakınları, burada görevli Dahiliye Uzmanı Dr. Ali Murat Uludoğan'ın başka yerde görevlendirileceği bilgisini aldı. Olaya tepki gösteren hasta yakınları hastane önünde toplanarak "Doktorumuzun almayın" çağrısında bulundu. Uzun yıllardır Palyatif Bakım Ünitesinde görevli doktorun hastalara çok iyi davrandığını, hastalarla ve hasta yakınları ile yakından ilgilendiğini belirten hasta yakınları, Dr. Uludoğan'ın aynı yerde görevine devam etmesini talep etti.Hasta yakınlarının hastane önünde toplandığını öğrenen Dr. Ali Murat Uludoğan ise onların yanına gelerek bir yere gitmediğini, hastalarıyla ilgilenmeye devam edeceğini ve hastaları bırakmadığını söyleyip hasta yakınlarının dağılmalarını rica etti."Hasta yakınlarına yanlış bilgi verilmiş"Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Şen ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Palyatif Bakım Ünitesinde yatan hastalara daha iyi hizmet vermek için yeni bir çalışma başlattıklarını belirterek, "Biz hasta yakınlarına 'birkaç kişi yanımıza gelsin ve kendilerine izah edilim' dedim. Hastanemizin palyatif merkezinde bir işleyiş değişikliği yapılacak. Bu işleyiş değişikliği bıçak kesermiş gibi hastaları biranda bırakarak, hastaları çıkartarak değil. Biz de doktoruz. Ben de branş olarak Palyatife yakın bir doçentim. Servisimizde yapacağımız değişiklikte aile hakimi kliniğimiz buradaki hastaları devralacaktı. Burada kendilerine yoğun bakım yandal uzmanı ve Dr. Ali Murat Bey hastalar taburcu olana kadar kendilerine refakat etmeye devam edecekler. Hasta yakınlarının nereden, kimden bilgi aldıklarını bilemiyoruz, nasıl bir dolduruşa geldiklerini bilmiyoruz bugün böyle bir olaya giriştiler. Hoş bir uygulama değildi. Etraftaki insanları yanıltıp onlara yanlış bilgi verdiler. Hastane idaremiz hakkında da böyle bir yanılgıya sebebiyet verdiler. Bizim hastanemize yatıp taburcu olup evine gidene katar hastalarımız bizim için önemli ve değerli" dedi.

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