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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Hamilelikte uzun yolculuklar zararlı

Hamilelikte uzun yolculuklar zararlı

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Yüzme Güneş Kremi Fast Food Trol 

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( KAYSERİ -ÖZEL) KAYSERİ

- Acıbadem Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Kıvanç Şahin, hamilelerin tatile gitmesinde sakınca olmadığını ancak uzun yolculukları tercih etmemeleri gerektiğini söyledi.

Hamilelik döneminde seyahat için en uygun dönemin 14 ve 28’inci haftalar olduğunu belirten Şahin, 32’nci haftadan sonra tatile çıkılmaması gerektiğini ifade etti.
Hamilelik döneminde uzun yolculuklar yapılmasının sakıncalı olduğunu kaydeden Şahin, “Araba yolculuklarında günde 250-300 kilometre üzerinde yolculuk yapmamalarını öneriyoruz. Seyahatlerde 1 ya da1 buçuk saat arasında molalarda bacaklarını hareket ettirmelerini, yürüyüş yapmalarını tavsiye ediyoruz. Uçak yolculuklarında genellikle 32’nci haftaya kadar ciddi sıkıntılar olmuyor ancak yolculuktan önce kalp atışlarını kontrol ettirmekte fayda var. Uzun uçak yolculuklarında araç yolculuklarında dikkat edilmesi gerekenlere uyabilirler” dedi.
Havuz değil deniz Deniz tatiline gidenlerin 10.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş altında kalmamaları gerektiğini söyleyen Şahin, güneş kremi kullanmanın ve açıkta satılan yiyeceklerle sıvı gıdaları tüketirken dikkatli olmanın önemine işaret etti. Hamilelik döneminde yüzmenin en çok tavsiye edilen spor olduğuna dikkat çeken Kıvanç, havuz yerine denizin daha sağlıklı olduğunu dile getirdi. Kıvanç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Havuzların hijyenik koşulları uygun olduğu sürece herhangi bir sakınca yok. Ancak ıslak mayo ile kalmamaları ya da dışarıda iseler güneşin etkilerine maruz kalmamaya dikkat etmeliler. Uzun süre ıslak mayo ile dolaşıldığı zaman hamilelikte mantar enfeksiyonları yaygın biçimde görülebiliyor. Havuzdan ziyade denize girilmesini daha çok öneriyoruz.” Otel yiyeceklerine dikkat! Kıvanç, son olarak otel yiyeceklerinde hijyen koşullarına dikkat edilmesi, fast food yiyeceklerden uzak durulması ve ara öğünlere dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

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