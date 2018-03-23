Hacamat SGK’lı oluyor

-Hacamat yapılması detay

-Sülük uygulaması detay

-Dr. Ekrem Yılmaz röportaj

-Hasta Ümit Aralp röportaj

-Akupunktur yapılması detay



( SAKARYA )- Devlet Hastanelerinde yapılan Tamamlayıcı Tıp tedavileri SGK kapsamına alınıyor SAKARYA



- Sağlık Bakanlığı ilaç bağımlılığını azaltmak ve Geleneksel Tamamlayıcı Tıp’ı yaygınlaştırmak amacıyla giderlerinin bir kısmını Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) karşılanması için çalışma başlattı. Türkiye'de ve dünyada son yıllarda geleneksel tedavi yöntemlerine ilgi artması sonrasında Sağlık Bakanlığı’da konuyu yakından takip etmeye başladı.

Alternatif Tıp’da Akupunktur, Sülük, Mezoterapi, Hipnoz, Kupa uygulaması (Hacamat), Fitoterapi, Refleksoloji, Homeopati, Osteopati, Ozon, Apiterapi, Proloterapi, Larva, Müzikterapi gibi yöntemler kullanıyor. Sağlık Bakanlığı’da ilaç bağımlılığını en aza indirmek ve Tamamlayıcı Tıp'ı yaygınlaştırmak amacıyla yeni yollar arıyor. Konuyla ilgili çalışmalarını sürdüren Sağlık Bakanlığı Tamamlayıcı Tıp'ın giderlerinin bir kısmını Sosyal Güvenlik Kurumundan karşılayacak. “4 uygulama yapılıyor” Türkiye’de Geleneksel Tamamlayıcı Tıp ilk uygulama merkezi yaklaşık 3 sene önce Sakarya’da açıldı. Sakarya Eğitim Üniversitesi ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) Korucuk Kampüsü'nde Tamamlayacı Tıp olarak vatandaşlara hizmet verilmeye başlandı. Sakarya’daki poliklinikte hacamat olarak bilinen kupa uygulaması, sülük, akupukntur, proloterapi uygulaması ile toplam 4 uygulama yapılıyor. Kısa süre önce açılmasına rağmen büyük ilgi gören Tamamlayıcı Tıp'ın hastaları da her geçen gün artıyor. "Tamamlayıcı Tıp Merkezi Sakarya'da 3 yıldır hizmet veriyor" Konuyla ilgili olarak bilgi veren Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Merkezi'nde görevli Dr. Ekrem Yılmaz, "Geleneksel Tamamlayıcı Tıp, Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımlamasına göre fiziksel ve ruhsal hastalıklardan korunma, tanı koyma, tedavi etmenin yanında sağlığın iyi sürdürülmesinde kullanılan farklı kültürlere özgü; teori, inanç ve tecrübelere dayalı izahı yapılabilen veya yapılamayan bilgi, beceri ve uygulamaların bütünü olarak tarif ediliyor. Geleneksel Tamamlayıcı Tıp tabi eski uygulamalar, tarihinden de anlaşıldığı gibi; eski teori, inanç ve terimlere dayalı uygulamalar. Ama Türkiye'de 27 Ekim 2014 tarihini sağlıkta yeni bir sayfanın açıldığı zaman olarak söylenebilir. O tarihte Sağlık Bakanlığınca, Geleneksel Tamamlayıcı Tıp yönetmeliği yayınlandı. Bu yönetmelik ile 15 tane yöntem, usul Tamamlayıcı Tıp olarak tanımlandı. Türkiye'deki durumu böyle. Sakarya'da da yönetmelik yayınlandıktan 1 yıl kadar sonra biz burada bu polikliniği açtık. Daha sonra uygulama ve araştırma merkezi ile eğitim merkezi özelliği kazandık. Şuanda biz Tamamlayıcı Tıp Merkezimizde akupunktur uygulaması ile başladık. Akupunktur, Türkiye'de Tamamlayıcı tıpın ilk tanımlanan ve sertifikaları verilen ilk uygulamaydı. Bizde 2003 yılından itibaren bunu yapıyorduk, 15 yıla yakındır. Yönetmelikten sonra kupa uygulaması, sülük (hirudoterapi) uygulaması, proloterapi uygulaması ile birlikte toplam 4 uygulamayı burada hizmetini 2 hekim olarak veriyoruz. İleriki zamanlarda hipnoz, ozon, mezoterapi ve apiterapi hazırlıklarımız var. Ve homeopati, fitoterapi gibi diğer uygulamalar ileri de başlayabilecek. Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Merkezimiz Sakarya'da 3 yıldır hizmet vermekte" dedi.

"Tamamlayıcı Tıp yöntemleri ile sağlığıma kavuştum" Bir süredir sağlık problemleri çeken ve bu süreç içerisinde yaklaşık 20 kilo alan Ümit Aralp isimli vatandaş ise, Tamamlayıcı Tıp Merkezi'nde gördüğü tedavileri sonrasında 7 kilo verdiğini ve iyileşerek sağlığına kavuştuğunu söyledi.



Aralp, "Benim uzun süreden beri sağlık problemlerim vardı, bu süre içerisinde 15-20 kadar kilo almıştım. Bununla ilgili bir araştırma yapınca Türkiye'de bir kaç hastanede Tamamlayıcı Tıp'ın uygulandığını okudum. Ve bir yakınımın da vasıtasıyla, o yakınımın da bir takım sağlık sorunları vardı ve Tamamlayıcı Tıp uygulamalarıyla 30 kilo verdi, sağlığına kavuştu. Bende kendisinden de öğrenerek, araştırarak burayı buldum. Kasım ayından beri buraya geliyorum, şuanda 7 kilo verdim. Aynı zamanda bel fıtığı problemlerim, ağrılarım vardı. Oturup kalkarken, yürürken çok zor hareket ediyordum. Hocalarımın sayesinde, yapılan uygulamalar sayesinde tabi ki ben yaşam şeklimi de değiştirdim ve sağlığıma kavuştum. Şuanda hala devam ediyorum tedaviye. Akupunktur yapıldı bu süreç içerisinde 1 seansta hacamat yapıldı. İlk defa yaptırdım Sakarya Eğitim Üniversitesi ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) Korucuk Kampüsü'nde doktorlarımızın sayesinde herhangi bir sıkıntı yaşamadan, son derece sağlıklı koşullarla bunlar burada uygulanmış oldu. Şuanda sağlıklı ve mutluyum" diye konuştu.



