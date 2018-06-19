Güneş gözlüğü alırken bu uyarılara dikkat

-Güneş gözlüklerinden detaylar

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( ESKİŞEHİR -ÖZEL)- Uzman optikçi Bekir Yeler;- "Katarakt oluşması, göz yansıması ve cilt kanserine sebep olabilen sahte gözlük çok tehlikeli"- "Sahte gözlükler atık plastik ve metallerin geri dönüşümden yapılmaktadır" ESKİŞEHİR



- Yaz aylarının gelmesiyle ihtiyaç duyulan ve piyasada sahtelerine sıkça rastlanan güneş gözlükleriyle ilgili uzman optikçi Bekir Yeler vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Güneşin etkisini arttırması ile birlikte vatandaşlar gözlerini zararlı güneş ışınlarından korumak amacıyla güneş gözlüklerine yöneliyor. Özellikle kavurucu yaz günlerinde göz sağlığının güneş ışınlarından korunması için uzman görüşü alınarak gözlük seçilmesi gerekiyor. Konuyla ilgili konuşan uzman optikçi Bekir Yeler, güneş gözlüğü almak isteyenlerin optik mağazalarına gitmelerinin önemli olduğunu ifade etti.

Yeler, "Cam ve güneş gözlüğü teknolojisinde özellikle güneş gözlüğü açısından bunlarda polarize gibi ultraviyole (UV) 400, UV 100 koruma dalgaları gibi çeşitleri oluyor. Onun dışında çerçeve seçiminde de yüze rahat olması, şekil ve model olarak profesyonel yardım almaları için insanların bu konuda işi bilen kişilerden yardım alarak optik mağazalarına gelmeleri önemli. Güneş gözlüklerinde rengi veya koyuluğu gibi özelliklerden ziyade, optik mağazalarında dünya markaları satıldığı için bunlar ultra viyole koruması, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ve Dünya Sağlık Örgütü standartlarında üretildiği için gerekli korumalar ve gözün dinlenmesi açısından yüzde 100 korumalı bir şekilde üretiliyor zaten" şeklinde konuştu.

"Katarakt oluşması, göz yansıması ve cilt kanserine sebep olabiliyor" Sahte gözlüklerin atık maddelerden yapıldığını vurgulayan Yeler, bu gözlüklerin göze gelen zararlı ışınları kesmeyerek katarakt, göz yanması ve hatta cilt kanserine sebep olabileceğini ifade etti.

Yeler, "Önemli olan koyuluktan ziyade camın üretiminde katmanlarındaki özelliklerinden dolayı zaten koruma sağlaması. Orijinal bir güneş gözlüğü camı 100 lira gibi bir bedele üretildiği için ortalama 150 liradan başlayan güneş gözlükleri iyi bir güneş gözlüğü olmuş oluyor. Sahte gözlükler atık plastik ve metallerin geri dönüşümden yapıldıkları için göze gelen zararlı ışınları kesmemesiyle gözde katarakt oluşması ve göz yansıması gibi çeşitli göz rahatsızlıklarına sebep oluyor. Hatta geri dönüşüm malzemeleri oldukları için cilt kanserine bile sebep olabiliyor" diye konuştu.



