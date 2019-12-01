Gözündeki kanser yüzüne ve boynuna yayılan adam sağlığına kavuştu

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( ANKARA -ÖZEL)-Göz kanseri oldu kanser tükürük bezlerine yayıldı- Nadir görünen göz kapağı kanseri 5 kez ameliyat olmasına sebep oldu- Göz kaşınması şikayetiyle doktora gitti kanser olduğunu öğrendi ANKARA



- 4 yıldır göz kapağı kanseriyle mücadele eden Mehmet Gülcü, kanserin tükürük bezine yayılmasıyla 5’inci kez ameliyat oldu. Gözünde kaşınma ve yara oluşması şikayetiyle 4 yıl önce hekime başvuran 63 yaşındaki Mehmet Gülcü, göz kapağı kanseri olduğunu öğrendi. Nadir görünen kanser Gülcü’ye zor günler yaşattı. Geçirdiği 4 ameliyat ile gözünden temizlenen tümör, bu kez de talihsiz hastanın boynuna ve tükürük bezlerine yayıldı. Ameliyat olmaması halinde önemli sağlık sorunlarıyla karşılaşacağı söylenen hasta, SBÜ Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde geçirdiği ameliyatla sağlığına kavuştu. Gülcü’nün yüzüne ve çene altına yayılan kanserin temizlenmesi sonucu Gülcü, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Göz kapağı tümörlerinin nadir görünen tümörler olduğunu vurgulayan SBÜ Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aydın Acar, ” Hastamız, göz kapağı tümörü sebebiyle 4 kez ameliyat olmuş sonrasında da boyuna, yüzdeki tükürük bezlerine, boyundaki tükürük bezlerine ve boyundaki lenf bezlerine yayılması sebebiyle bize başvurdu. Biz burada ameliyatını yaptık. Bu vakanın özelliği göz kapağı tümörünün o kadar yaygın ve agresif olarak boyuna ve tükürük bezlerine yayılması söz konusuydu” diye konuştu.

Tümörün ameliyat ile yayılan bölgelerden temizlendiğini belirten Prof. Dr. Aydın Acar, yüz sinirinin de kesip temizlendiğini kaydetti.

“Bu hasta ameliyat edilmezse bir süre sonra ölme riski yüksek” Kanserin temizlenmemesi halinde bazı sıkıntılara neden olacağını aktaran Acar, “Kanserin boyundaki büyümesine bağlı olarak nefes borusuna baskı yapabilir, kanserin sistemik pıhtı atıp vücudun belli yerlerini tıkayabilir, riskleri mevcuttur. Ameliyat edilmeseydi tümör daha da büyüyüp bu risklere maruz kalabilirdi. Bu hasta ameliyat edilmezse bir süre sonra ölme riski yüksek” şeklinde konuştu.

“Dışarı çıktığımda güneşten rahatsız oluyordum, şimdi rahatladım” 4 yıldır bu hastalıkla uğraştığını ve ameliyat olduktan sonra şikayetlerinin azaldığını ifade eden Mehmet Gülcü, “Gözümde kaşıntı vardı. Kaşıdıkça iyi oluyordu, sonra hemen yara oluyordu. Gözüm temizlendi ama geri şişmeye başladı.

Gözümün bebeği duruyor işte, ameliyat olduktan sonra gözünün bebeğinin de alacaktım ama sana danışmadan almadım dedi.

Keçiören Araştırma Hastanesin de Aydın Bey var sizi oraya göndereceğim dedi.

Burada da ameliyat oldum. 4 yıldır kaşınıyordu. Şimdi kaşıntı falan yok. Şuan iyiyim, şu durumda mutluyum. Dışarı çıktığımda güneşten rahatsız oluyordum, şimdi rahatladım” dedi.

Hastanın ameliyat sonrası tedavisi ise devam ediyor.



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