Geleceğin doktorları beyaz önlük giydi

-Salondan detay

-KBÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mustafa Yaşar'ın konuşması

-İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı'nın konuşması

-Öğrencilerin önlük giymesi

-Ailelerin cep telefonlarıyla çekim yapması



( KARABÜK ) KARABÜK



- Karabük Üniversitesi (KBÜ) Tıp Fakültesine başlayan 184 öğrenci beyaz önlüklerini törenle giydi. KBÜ Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Prof. Dr. Sadettin Ökten Konferans Salonu'nda düzenlenen törene, KBÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İzzet Açar, İl Salık Müdürü Ahmet Sarı, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi İsmail Haskul, akademik personel, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Rektör Vekili Mustafa Yaşar, KBÜ'nün dünyanın en iyi bin üniversitesi arasında yer aldığını söyledi.



KBÜ'nün yeni bir üniversite olmasına rağmen büyük başarı elde ettiğini, bunun kolay olmadığını ifade eden Yaşar, "Bu her alanda çok mükemmeliz manasına da gelmiyor. Eğitimin, çevrenin, teknolojinin katkılarıyla biz bu hale geldi. Çok güzel bir başarı elde ettik, bunun da dünyada yansımasını görüyoruz. Karabük Üniversitesi gerçekten genç bir üniversite. Ama yatırımlarıyla, farklı bakış açısıyla ve ilkleri gerçekleştirerek çok büyük başarılar elde etti. Bu başarıyı elde ederken de biz hocaların, rektörlerin gayretiyle oldu. Karabük halkının da çok büyük katkısı oldu. Bizim binalarımızın birçoğunu Karabük halkı yaptı veya buranın sanayicileri yaptı. Bunu yapmasaydılar, biz inşaatla uğraşsaydık, bu başarıyı elde edemezdik. İlk teşekkürü hak edenler Karabüklüler ve halkı" diye konuştu.

İkinci başarının da öğretim elemanlarının olduğunu aktaran Yaşar, şunları kaydetti: "Sağlık sektöründe ok iyi durumdayız, ama başlangıçta teknik bir üniversiteydik. Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarından (KARDEMİR) dolayı demir-çelikle anılan bir yerdi. Herkes Karabük'ü biliyordu. Dünyada, Karabük Üniversitesi bilinen bir yer. Karabük Üniversitesinde şuanda yaklaşık 8 bin uluslararası arkadaşımız var. Dünyada 85 farklı ülkeden burada öğrencimiz var. 8 bin farklı bakış açısıyla bakmak zorunda kalıyoruz. Bazen Çad, Somali, Özbekistan'ın ihtiyacına göre bakmak zorunda kalıyoruz." Karabük İl Sağlık Müdürü Sarı da genç doktor adaylarına başarılar diledi. Öğrencilerin hayatları boyunca gururla taşıyacakları, sorumluluğu ağır, vebali büyük ve şerefli bir mesleğe talip olduğunu vurgulayan Sarı, "Kapasitesi yeten herkes tıbbi bilimleri çağın şartlarının el verdiği düzeyde sahip olabilir. Ancak erdemli, ahlaklı olmayan hiç kimse gerçek manada hekim olamaz. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmamanızı ve bugünden itibaren son nefesinize kadar iyi bir insan olma gayreti göstermenizi diliyorum" değerlendirmesine bulundu. Konuşmaların ardından Yaşar, Açar, Sarı, Haskul ve diğer katılımcılar tarafından doktor adaylarına beyaz önlükleri giydirildi. Törende ailelerde çocuklarının bu mutlu gününü ölümsüzleştirmek için telefonlarıyla o anları kaydetti.

(ET-