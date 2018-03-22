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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Fransızlar Samsun'da saç ektirdi

Fransızlar Samsun'da saç ektirdi

Fransızlardan detay görüntü

Orion Saç Ekimi Bulduk 

-Fransızların açıklamaları

( SAMSUN )- 10 Fransız vatandaşı Samsun'da saç ektirdi SAMSUN

- Daha önce Samsun'da saç ektiren arkadaşlarını gören 10 Fransız vatandaşı kendileri de saç ektirmek için Samsun'u tercih etti. Samsun'da FBM Tıp Merkezi'ni tercih eden Fransızlar yapılan saç ekiminden ve gördükleri ilgiden oldukça memnun. Fransız vatandaşları Samsun'da saç ektiren arkadaşlarındaki değişimi görünce aralarında organize olarak FBM Tıp Merkezi yetkilileri ile irtibata geçtiler. Bütün bağlantıları yaparak Samsun'a gelen Benjamin Fanre, Cristophe Wagner, Florion Domange, Cedric Marlon, Sidney Bantz, Sebastien Gıllmamn, Mickael Bignet, Jeremy Bettonı, Yonnick Ruffenoch, Pienne Gillmann isimli Fransızlar, öncelikle Samsun'u çok güzel bulduklarını söylediler. Saç ekiminden oldukça memnun olan Fransızlar, ayrıca Samsun'da güzel karşılandıklarını belirttiler. Fransa'daki arkadaşlarına da FBM Tıp Merkezi'nde saç ektirmeleri önerisinde bulunacaklarını belirten Fransız vatandaşları, ayrıca FBM Tıp Merkezi ailesine ve FBM Tıp Merkezi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş'e teşekkür ettiler.
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