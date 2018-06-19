Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
'Florür sanıldığı gibi tehlikeli değil'

'Florür sanıldığı gibi tehlikeli değil'

Dr. Öğretim Üyesi Dilek Özge Yılmaz : RÖP

Diş Fırçalama Eğitim Dönemi Kaçırılma İş Sağlığı Diş Sağlığı 

-Diş Fırçalama Detaylar
-Musluktan Akan Su Detaylar

( İSTANBUL ) "Florür sanıldığı gibi tehlikeli değil" İSTANBUL

- Okullarda başlatılan florlu vernik uygulaması, kaynağı belli olmayan haberler doğrultusunda ebeveynler tarafından kabul edilmeyerek, eleştirilere maruz kaldı. Bazı aileler uygulamayı yararlı bulurken, bazıları beyinde kalıcı hasarlara yol açabilen bir metod olduğunu savunuyor. Yeni eğitim döneminde tekrarlanacak uygulama için uzmanlar şimdiden velileri uyardı. Aslında flor, sosyal medya ve bazı bloglarda abartıldığı gibi zararlı değil. Sosyal medyada ya da bazı bloglarda tehlikeli olduğu iddia edilen flor uygulamasının aslında sanıldığı gibi zararlı bir uygulama olmadığına dikkat çeken Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Dilek Özge Yılmaz flor hakkında şöyle konuştu: “Flor dozu kaçırılmadığı sürece zararlı değildir. Dişler için koruyucu önlem olarak güvenilir bir şekilde kullanılabilir. Ayrıca diş macunlarında bulunan florür oranı düzenli olarak kullanılması nedeniyle beyinde hasara yol açmaz. Dozları ayarlandığı takdirde diş sağlığı için florür içeren macun kullanabilir ve okullarda vernik uygulamasını yaptırabiliriz. “Sudaki florla macundaki floru ayırmak gerekir” Çin ve Moğolistan gibi ülkelerin sularında yüksek dozda flor bulunması sebebiyle çocuklara yapılan zeka testi sonucunda, zekada gerilik tespit edildiğini söyleyen Dr. Öğretim Görevlisi Yılmaz: “Sudaki flor ile diş macunundaki floru birbirinden ayırmak gerekir. Mesela sıcak iklime sahip bölgelerde su daha fazla tüketildiğinden eğer bölgede suyun içerisinde yüksek miktarda flor varsa vücuda giren florda fazla olur. Suda bulunan flor litrede 1.5 mg ile sınırlı kalmak zorundadır. Mesela Isparta’da bu ikinin üzerindedir. Bu nedenle dişlerde bozukluk izlenir. Dünya Sağlık Örgütü(WHO)’nün diş bakımı ve çürükle mücadele konusuyla ilgili belli hedefleri var. Sıfır çürük hedefleniyor. 2000 yılı hedefi 5 yaşındaki çocukların yüzde ellisi, 2010 yılında yüzde sekseni, 2025 yılında da bu sayının yüzde 90’a çıkması hedefleniyor. Bunu hayata geçirmek için florlu macun kullanımı, florlu vernik ve jellerin lokal olarak kullanılması gerekiyor. Flor uygulamaları diş hekimi kontrolü altında yapılmalıdır. Ebeveynler çocuklarına 6 yaşına kadar yardım edip, diş fırçalama alışkanlığı kazandırmalıdır. Yetişkinler ve çocuklar, abur cuburu fazla yemeyip diyete de dikkat etmeliler” diye ifade etti.
Çocuklarda macun dozlarına dikkat edin! Belirtilen dozda çocuklarda diş macunu kullanılması kriterleri olduğunu söyleyen Yılmaz,“2 ve 3 yaşında 450 ppm macunu sürüntü şeklinde ebeveyn kontrolünde fırçalanmalıdır. Diş macunu kullanımı, 5-6 yaş aralığında 1000 ppm’e çıkarabilir. Yutma olasılığı nedeniyle azaltılan aralıklar, 6 yaşından sonra çalkalama tükürme gibi işlemleri yapabildikleri için arttırılabilir. Artık kalıcı dişlerinde çıkması sebebiyle diş macunu değeri 6 yaşından sonra 1450 ppm değerine çıkarılarak, bezelye büyüklüğünde fırçaya sürülebilir ve bu basit yöntemle sağlıklı dişlere sahip olunabilir.” (NK-
İlgili Foto Galeriler
Isparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgiIsparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgi
Tavuk dönerdeki büyük tehlike!Tavuk dönerdeki büyük tehlike!
Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!
Uluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık KongresiUluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık Kongresi
Kadınların Tansiyonu Daha YüksekKadınların Tansiyonu Daha Yüksek
GATAnın İlk Sivil Hastaları Çiçeklerle KarşılandıGATAnın İlk Sivil Hastaları Çiçeklerle Karşılandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı