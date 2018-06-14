Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Filistinli 13 yaralı tedavi edilmek üzere Türkiye’ye getirildi

Filistinli 13 yaralı tedavi edilmek üzere Türkiye’ye getirildi

Hastaların görüntüsü

İsrail İnsani Yardım Yazılı Açıklama Saldırı Orantısız Güç 

-doktorların kontrolü
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sağlık Bakanlığı, İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırılarda yaralanan 13 Filistinlinin, tedavileri yapılmak üzere Türkiye'ye getirildiğini bildirdi. Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Filistin Halkına Korunma Sağlanmasına ilişkin kararı büyük çoğunlukla kabul etmiştir. Kabul edilen kararla, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nden 60 gün içerisinde Filistinli sivillerin güvenliği ve refahı için yapılması gerekenleri içeren bir rapor hazırlaması istenmiştir. Karar ile ayrıca İsrail’in orantısız güç kullanımını durdurması talep edilmiş ve Gazze’den İsrailli sivillerin yaşadığı bölgelere roket atılması da kınanmıştır” denildi. “Karar, niteliği itibariyle hem Devletlere hem de Birleşmiş Milletlere belirli yükümlülükleri beraberinde getirmektedir” ifadesi kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Bakanlığımız İsrail’in orantısız güç kullanımı sonucu yaralanan Filistinlilerin Türkiye’de tedavileri için ilk andan itibaren girişimlerde bulunmuştu. Kararlı duruş ve ısrarlı takip sonucu 13 yaralının ülkemize nakli gerçekleşmiştir. En başından beri sağlık desteğine ihtiyaç duyan Filistinli Müslüman kardeşlerimize her türlü desteği vereceğimizi belirtmemize rağmen İsrail tarafından bu talebimiz ve insani yardım engellenmiştir. Filistin Beyaz Eller Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile İnsan Sosyal ve Yardımlaşma Derneği aracılıklarıyla, son 13 Gazzeli yaralı Gazzeli Mısır üzerinden ülkemize giriş yapmıştır. Söz konusu hastaların tedavileri Bakanlığımıza bağlı İstanbul’daki hastanelerimizde devam etmektedir. Yaralı ve hasta sayısının artabileceği öngörülmektedir. Hastaların tedavi işlemleri ile ilgili resmi prosedürler Bakanlığımız tarafından tamamlanmıştır.”
İlgili Foto Galeriler
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
İsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlarİsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlar
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı! İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı!
İsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreniİsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı