Felçli kadın 8 yıl sonra yeniden ilk adımlarını attı

-Eve tekerlekli sandalye ile taşınmasından detay

-Ümmü Kaygısız'ın hastaneye götürülüşü ve doktorlarının ilgilenmesinden detay

-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Mine Uzunali ile röportaj

-Eş Ahmet Kaygsız ile röportaj



( MANİSA )- 4 çocuk annesi Ümmü Kaygısız, 2011 yılında geçirdiği felç sonrası kullanamadığı bacağını yeniden kullanmaya başladı MANİSA



- Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 8 yıl önce geçirdiği felç sonrası sağ bacağını ve kolunu kullanamayan, konuşma yetisini kaybeden Ümmü Kaygısız, 3 hafta gördüğü fizik tedavi ve rehabilitasyon sonrası ilk adımlarını atmaya başladı.

Alaşehir'e bağlı Yeniköy Mahallesinde çiftçilik yapan Ahmet Kaygısız’ın eşi 4 çocuk annesi Ümmü Kaygısız 2011 yılında felç oldu. Felç sebebiyle sağ kol ve sağ bacağını kullanamazken, konuşma yetisini de kaybetti. Rahatsızlığından sonra farklı hastanelerde birçok doktorla fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavisi gören talihsiz kadın bir sonuç elde edemedi. Eşinin felçli olma durumunu kabullenen Ahmet Kaygısız, evini de eşine göre tasarlamaya başladı.

Önce tekerlekli sandalye alan Ahmet Kaygısız, evin girişine de rampa yaptı. Yaklaşık 8 yıl boyunca bu şekilde yaşayan Kaygısız Ailesi umudu, ilçede açılan özel hastane buldu. Kaygısız, bir tavsiye üzerine gittiği özel hastanede eşi Ümmü Kaygısız'ı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Mine Uzunali’ye muayene ettirdi. Muayene sonrası fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlandı. Hastanede 3 hafta fizik ve rehabilitasyon tedavisi gören Ümmü Kaygısız, 8 yıl önce kaybettiği yürüme yeteneğini tekrar kazandı ve yavaş yavaş yürümeye başladı.

Tedavi sürecini anlatan Ümmü Kaygısız'ın doktoru Mine Uzunali, "Ümmü teyzemiz, sağ kol ve bacakta güçsüzlük şikayetiyle üç hafta önce bize başvurdu. Maalesef 8 sene önce geçirdiği bir beyin damar hastalığı sonucu sağ kol ve bacakta bacakta güçsüzlüğü, sağ elde titremesi, konuşamaması ve yürüyememesi mevcuttu. Daha önce de çeşitli merkezlerde fizik tedavi görmüştü, ancak yürüyebilir aşamaya henüz gelememişti. Hastamızı hemen fizik tedaviye başlattık, servisle de aldık getirdik, götürdük. Sevgi dolu rehabilitasyon ile üç hafta sonunda, onu kısa mesafe de olsa desteksiz yürür hale getirdik. Fizyoterapistlerimizin üstün başarısı sayesinde hastamız mutlu, hasta yakını çok mutlu, biz çok mutluyuz. Bu iş bir ekip işi. Ben ekibime bütün parçalarından çok memnunum" dedi.

Eşinin 8 yıl sonra ilk adımlarını atmasının mutluluğunu yaşadığını dile getiren Ahmet Kaygısız işe yaşadığı süreci şöyle anlattı: "2011 yılında ben işe gitmiştim. Evde çocuklar vardı, hanım felç geçirmiş yatıyor, baygın kendini bilmiyor, öldü ölüyor gibi bu vaziyetteydi. Salihli’ye doktora götürdüm, özel hastaneye. Orada 10 gün yoğun bakımda kaldı. Yoğun bakımdan sonra kendini biraz toparladı ama yürüme yetisi yoktu, hep yatıyordu. Yemeğini dahi kendim yedirdim. Alaşehir ile İzmir arasında gitmediğim yer kalmadı. 'İstanbul’a götür' dediler ama hanım İstanbul’a dayanamaz' Geçen gün Alaşehir’in özel hastanesine iyi doktorlar gelmiş dediler. Bende eşimi oraya götürdüm. Fizik tedavi bölümüne başvurdum ve 3-4 doktor her gün eşimle ilgilendi. Bugün artık 5-6 adım yürüyebiliyor, yemeğini yiyor, suyunu içiyor. Eskisinden çok fark var. Durumu iyi. Allah doktorlarımızdan razı olsun" dedi.





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