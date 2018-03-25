Engellilere diş ağrısını unutturan hastane

-Engelli Hikmet Ödelek'in engelli asansörünü kullanması

-Engelli Hikmet Ödelek'in engelli rampasını akülü aracı ile çıkması

-Engelli Hikmet Ödelek'in hastane içindeki danışmaya gelmesi ve konuşması

-Engelli Hikmet Ödelek'in muayeneye girmesi ve doktor tarafından muayene edilmesi

-Engelli Hikmet Ödelek ile röportaj

-Kayseri Bedensel Engelliler Derneği Genel Başkanı Fatma Oytun ile röportaj

-Kayseri Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Ahmet Kuzu ile röportaj

-Diğer detaylar



( KAYSERİ ) KAYSERİ



- Kayseri Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde yapılan düzenlemeler sonrasında bedensel, işitsel ve görme engelliler, başka birinden yardım almadan istedikleri kata çıkarak istedikleri doktora muayene olabiliyor veya tedavi olabiliyor. Kayseri Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, engellilerin de diğer hastalar gibi kendi başlarına hizmet alabilmeleri için hastanede çeşitli düzenlemeler yaptı. Hastanede engelli rampası, engelli asansörü ile merdiven tutacaklarına Braille Alfabesi ile hangi katta hangi polikliniklerin olduğu yazılarak, engellilerin kullanacağı tuvaletler de özel olarak yapıldı. Yapılan düzenlemeler sonrasında Kayseri Valiliği Erişilebilirlik İzleme Ve Denetleme Komisyonu tarafından yapılan düzenlemeler denetlendi ve sertifika verildi.

Kayseri Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Ahmet Kuzu, engelliliğin toplumun bütün kesimlerini etkileyen bir durum olduğunu ifade ederek, “Engelli vatandaşlarımızın normal bir hayat sürebilmeleri de toplumsal duyarlılığın gelişmesiyle mümkündür. Bu anlamda bizim üzerimize düşen kamusal hizmetlerin artırılması, engelli vatandaşlarımızın da hizmete kolay ulaşmalarının sağlanmasıdır” dedi.

Başhekim Ahmet Kuzu, “ Biz bu noktadan hareket ederek hızlı bir çalışma programı hazırladık ve ‘Engelsiz Hastane’ Projemizi hayata geçirdik. Bunun sonucunda da hastanemize başvuran engelli vatandaşlarımız, hiçbir yardım almadan kendi başlarına tedavi hizmetlerine ulaşabilmektedir. Bunun dışında ameliyathanemizde de engelli vatandaşlarımıza, özellikle zihinsel engelli olan vatandaşlarımıza genel anestezi altında tüm tedavi hizmetlerini sunmaktayız” diye konuştu.

Kayseri Bedensel Engelliler Derneği Genel Başkanı Fatma Oytun ise, “Diş hastanesi çok güzel çalışmalar yapıyor. Engellilerin Erişilebilirlik ve İzleme ve Denetleme Komisyonundayım. Buraları tek tek incelemeye çalıştık. Güzel çalışmalar var. Asansörü denetledik. Rampalar bir engellinin kendi başına çıkabileceği, içeride indüksiyon aleti var. Kat planları da var. Hangi doktor kaçıncı katta. Tuvaletler, çağrı cihazları var. Alarm çaldığı zaman yetkililer yardıma koşuyor. Diş ile ilgili ne tedavi varsa hiçbir sıkıntı yaşanmadan yapılabiliyor. Örnek bir hastane oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarının da bu çalışmaları model almalarını istiyoruz.” dedi.

Bir yaşında geçirmiş olduğu çocuk felci nedeniyle bedensel engelli olan 39 yaşındaki Hikmet Ödelek tek başına muayene olduktan sonra yaptığı açıklamasında, “Buraya geldim ve hiçbir destek almadan sıkıntı çekmeden içeri girebildim. Rahat bir şekilde asansörün içinde sandalyeler var, giriş ve çıkışlar geniş. Personeller ve danışmanlar ilgi göstererek karşılıyor. Bazı hastanelerde sıkıntı çekiyorduk. Burada tek başıma sıkıntı çekmeden, başka birinden yardım almadan muayenemi oldum. Rampada zorlanmadım. Güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Sanki kendi evimde hareket ediyormuşum gibi örnek bir hastane olmuş. Yetkililere teşekkür ediyorum. Örnek bir diş hastanesi olmuş.” diye konuştu.



