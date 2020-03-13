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13 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Ege, Akdeniz ve Marmara'daki deve güreşi organizasyonları, iptal edildi - AYDIN

Ege, Akdeniz ve Marmara'daki deve güreşi organizasyonları, iptal edildi - AYDIN

- Deve Güreşlerinden görüntüler - Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu Başkanı Özgür Dülger'in konuşmasıEge, Akdeniz ve Marmara'daki deve güreşi organizasyonları, iptal edildiAYDIN (AA) - Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu (DEGÜF) Başkanı Özgür Dülger, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde yapılması planlanan deve güreşlerinin iptal edildiğini söyledi.

Özgür Dülger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halk sağlığı düşünülerek bu yönde bir karar aldıklarını ifade etti.
Bu yıl daha önce de şehitlerin olması nedeniyle bazı organizasyonların iptal edildiğini hatırlatan Dülger, "Vatandaşlarımızın bir araya geldiği deve güreşlerinde yakın temasta olduklarından biz de Bakanlığımızın onayı ile bu yıl kalan sezonun tüm güreşlerini iptal ettik." dedi.

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