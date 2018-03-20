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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Dünya Ağız Sağlığı Günü - ANKARA

Dünya Ağız Sağlığı Günü - ANKARA

- Toplantıdan detay - Türk Dişhekimleri Birliği Genel Başkanı Ali Rıza İlker Cebeci'nin konuşması - Türk Dişhekimleri Birliği Genel Başkanı Cebeci: - "Sağlıklı dişlere sahip olmak, kişinin kendine olan güvenini olumlu bir biçimde etkilerken, dişsizlik de kişinin estetik ve ağız fonksiyonunu bozarak ruhsal durumunu olumsuz etkilemektedir"ANKARA (AA) - Türk Dişhekimleri Birliği Genel Başkanı Ali Rıza İlker Cebeci, "Sağlıklı dişlere sahip olmak, kişinin kendine olan güvenini olumlu bir biçimde etkilerken, dişsizlik de kişinin estetik ve ağız fonksiyonunu bozarak ruhsal durumunu olumsuz etkilemektedir." dedi.
Cebeci, Birliğin bir otelde düzenlediği "4. Ağız - Diş Sağlığı Parlamentosu"nda yaptığı konuşmada, "20 Mart Dünya Ağız Sağlığı Günü" dolayısıyla kamuoyunda farkındalık oluşturmada, sağlık çalışanlarının desteğinin kendileri için önemli olduğunu belirtti.
Bu yılın temasının "Ağzını düşün, sağlığını düşün" olduğunu ifade eden Cebeci, "Temadaki söylem 'Ağzınız vücudunuzun aynasıdır. Genel sağlık ve iyilik halinizi yansıtır. Ağzınızı ve vücudunuzu korumak için risk faktörlerinden kaçının. Düzenli ağız diş sağlığı kontrollerinizi yaptırın.' anlamına gelmektedir." diye konuştu.
Cebeci, kötü beslenme, hijyen eksikliği, alkol ve tütün tüketimi gibi faktörlerin hem fiziksel sağlık hem de ruhsal sağlık açısından etkili olduğunu anımsatarak, bu açıdan bakıldığında kötü beslenme ve hijyen eksikliğinin ağız sağlığı açısından öneminin her geçen gün arttığını vurguladı.Ağız sağlığının kişinin sosyal yaşamdaki özgüveninde, kendisine değer vermesinde ve yaşam kalitesinin yükselmesinde oldukça etkili olduğunu dile getiren Cebeci, "Sağlıklı dişlere sahip olmak, kişinin kendine olan güvenini olumlu bir biçimde etkilerken, dişsizlik de kişinin estetik ve ağız fonksiyonunu bozarak ruhsal durumunu olumsuz olarak etkilemektedir." değerlendirmesinde bulundu.Programda, Ankara Üniversitesi Diş Hekimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gürkan Gür ve Ankara Diş Hekimleri Odası Başkanı Serhat Özsoy da katıldı.

Ağız Sağlığı Farkındalık İş Sağlığı Diş Sağlığı Sağlık Çalışanları 

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