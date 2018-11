Uzun Ömür Hakkında

-PREMATÜRE BEBEKLERİN GELMESİ VE İLGİ ODAĞI OLMASI-TOPLU FOTOĞRAF ÇEKİMİ-PASTA KESİMİ-MUTLU'NUN KONUŞMASI-AİLELER İLE RÖPORTAJ( BURSA )- Doruk Sağlık Grubu Özel Yıldırım Hastanesi Neonatoloji Uzmanı Dr. Birgül Mutlu:- "10 yıl önce 32 haftanın üstü 1500 gram ve üzeri yaşasın diye uğraşırdık. Ama artık 23 haftaya kadar yaşam oranlarımız arttı" BURSA- Prematüre bebeklerin hayata 1-0 yenik başladığını belirten Doruk Sağlık Grubu Özel Yıldırım Hastanesi Neonatoloji Uzmanı Dr. Birgül Mutlu, Türkiye’de her yıl dünyaya gelen 1.3 milyon bebekten 150 bin tanesinin prematüre olduğunu söyledi.Doruk Sağlık Grubu Özel Yıldırım Hastanesi, ‘Dünya Prematüre Haftası’ sebebiyle prematüre bebekleri ve ailelerini bir araya getirdi. Pasta kesilen ve bol bol fotoğraf çekinilen etkinlikte, ailelerde bir birleriyle tanışma fırsatı buldu. Türkiye’de her yıl 1.3 milyon bebeğin dünyaya geldiğini belirten Doruk Sağlık Grubu Özel Yıldırım Hastanesi Neonatoloji Uzmanı Dr. Birgül Mutlu, “Bunların ise 150 bin tanesi prematüre olarak doğuyor. Aslında yüksek oranda prematüre doğum gerçekleşiyor. 50 bin tanesi ise 1 kilonun altında olan ileri derece prematüre bebeklerden oluşuyor. Özellikle savaşçıların ve mücadelecilerin rengi olduğu için mor rengi tercih ediyoruz. Küçük bebeklerimiz 1 kiloluk bedenleriyle yaşamaya çalışıyor. Çok mücadeleci bebekler bunlar. Hayata tutunmak için nasıl mücadele verdiklerine biz ekip olarak şahit oluyoruz. Yoğun bakım süreçlerini uzun süre yaşayan ve bebeklerini bu mücadelenin sonucunda kucaklarına almış alilerimizi burada görmekten mutluluk duyuyoruz. Belki de yoğun bakım kapılarında aylarca beklediler. ‘Bir sorunla karşılaşacak mıyız?’ diye bizim gözümüzün içine baktılar. Ama bugün onları sağlıklı bir şekilde karşımızda görüyorum. Türkiye’nin dört bir yanından prematüre bebeğimiz var” diye konuştu.Prematüre bebek, gününden önce doğan bebek olarak adlandırıldığını ifade eden Mutlu, “Ancak bizim için bundan daha önemlisi çok küçük prematüre bebeklerdir. Bunların çünkü yoğun bakım ve yaşamları boyunca akciğer, bağırsak ve beyin kanamaları gibi sıkıntılarla çok fazla karşılaşıyoruz. Bizim amacımız sadece yaşatmak değil, sağlıklı yaşatmaktır. Çünkü yaşadığı zamanda sağlıklı olmalarını istiyoruz. İleri ki hayatlarında da sağlıklı olmalarını sıkıntı çekmemelerini istiyoruz. Türkiye’de 2003 yılından beri prematüre bebek gününü kutluyoruz. Yılda yoğun bakımımızda 400 ile 500 arasında bebek yatıyor. Bunların ise yüzde 70’i prematüredir. Aslında prematüre doğmak hayata 1-0 yenik başlamaktır. Anne karnında değil, yabancı bir alanda sahada yaşamınızı belli süre sürdürüyorsunuz. Yani deplasmanda 1-0 yenik başlıyorsunuz ve buradan da galip olarak ayrılmanız gerekiyor. Ne kadar savaşçı olduklarını ise aramızda bulunan sağlıklı bebeklerle daha iyi anlıyoruz. Aralarında 600 gram doğan bebeklerimiz var. 10 yıl önce 32 haftanın üstü 1500 gram ve üzeri yaşasın diye uğraşırdık. Ama artık 23 haftaya kadar yaşam oranlarımız arttı” diye konuştu.Aileler ise kendilerine destek veren doktorlara teşekkür ederek, “Allah bütün prematürelere uzun ömürler versin. Hep mutlu olsunlar. Bakımları tabi ki zor ama her şeye rağmen çok güzel” diye konuştu.Hastanede yatan 2 prematüre bebek ise ilgi odağı oldu.