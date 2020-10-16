- Diyetisyen Nazlı: “Bağışıklık için günlük 8 saat uyku ve probiyotik besinler önemli”

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( KONYA ) KONYA



- Diyetisyen Merve Sena Nazlı, bağışıklığın güçlendirilmesi için günlük mutlaka 8 saat uyku ve yemeklerde probiyotik besinlere önem verilmesi gerektiğini belirtti.

Medicana Konya Hastanesi Diyetisyeni Merve Sena Nazlı, korona virüs etkileri devam ederken mevsim geçişlerinde bağışıklık sistemini güçlü tutmanın önemli hale geldiğini söyledi.



Önemli olanın sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırarak bağışıklık sistemini güçlü tutmak olduğunu anlatan Diyetisyen Merve Sena Nazlı, “Sağlıklı beslenmek demek tamamen boş kalorili olan şeyler değil, yiyelim bağışıklığımız güçlü kalsın değil... Boş kalorileri tükettiğimiz zaman sadece yağ artışı sağlıyoruz ve paketli yüksek şeker içeriğine sahip gıdalar ise virüslerin daha hızlı bir şekilde vücudumuza girmesine yol açıyor. O yüzden buna dikkat etmemiz gerekiyor” dedi.

“Günlük mutlaka 8 saat uyku gerekiyor” Günlük mutlaka 8 saat uyku gerektiğini kaydeden Diyetisyen Nazlı, “Su tüketimimiz çok önemli. Su çünkü vücudumuzdaki toksinlerin atılması konusunda yardımcı olan en önemli besinlerin başında geliyor. Sebze ve meyvelerden alacağımız vitamin ve mineraller de bu dönem için oldukça önemli. Günlük 3 porsiyon kadar mutlaka meyve tüketmemiz önemli ve günlük mutlaka bunu rengarenk yapmamız gerekiyor. Eğer bir yeşil elma yediysek bir portakal ya da mandalina tüketip turuncu renk ve mutlaka kırmızı besinlere de yer vermemiz gerekiyor. Kırmızı besinlerde antioksidan içeriği en yüksek olanlar; mor lahana, turp, nar da tercih edebiliriz” ifadelerini kullandı. “Probiyotik besinlere yer vermemiz gerekiyor” Bağırsakların çok önemli olduğunu belirten Nazlı, “Çünkü bağırsaklarımız ne kadar sağlıklıysa biz de o kadar sağlıklıyız. O yüzden de probiyotik besinlere yer vermemiz gerekiyor. Burada tüketebileceğimiz ev yapımı yoğurtlar, eğer tansiyon problemi yoksa turşu, eğer bunları tüketemiyorsak probiyotik takviyeler de kullanabiliriz. Baharatlardan da mutlaka yararlanalım. Özellikle zencefil, zerdeçal, karabiber yemeklerimizde, çorbamızda ya da yoğurtlarımızın içerisine de koyabiliriz. Doğal antibiyotik olan soğan ve sarımsağa da mutlaka soframızda yer vermemiz gerekiyor” diye konuştu.

“Stresten uzak durmamız gerekiyor” Yürüyüşün de oldukça önemli olduğunu aktaran Nazlı, şunları kaydetti: “Çünkü yapılan çalışmalarda haftada 3 gün nabzımızı hızlandıracak tarzda yaptığımız spor ya da yürüyüşle de destekleyebiliriz bunu, bağışıklığımızı güçlendirmede oldukça etkili. Havalar soğuyana kadar yürüyüş yapıp havalar soğuduktan sonra evde kaldığımız süre içerisinde de ısınma hareketleriyle beraber devam edebiliriz. Stres çok önemli. Stresten uzak durmamız gerekiyor. Hepimiz zorlu şartlardan geçiyoruz ama stresle başa çıkmamız gerekiyor. Çünkü biz ne kadar sağlıklı da beslensek stres olduğu zaman bağışıklığı güçsüzleştirmeye başlıyoruz. Bunun için meditasyon yapabiliriz, yürüyüş yapabiliriz, kitap okuma alışkanlığı kazandırabiliriz ya da örgü örebiliriz. Mutlaka herkesin kendisine bir hobi edinmesi gerekiyor. Güneşin etkisinin azalmasıyla beraber D vitamini eksikliği oldukça sık karşımıza çıkacak. O yüzden D vitamini seviyelerimizi kontrol edip, eğer gerekiyorsa doktor takviyesiyle beraber de D vitamini takviyesi kullanılabilir.” (RÇ-FM-



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