Diyarbakır 'da "4. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi" - Dicle Üniversitesi (DÜ) Kongre Merkezinde yapılan "4. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi"nden detaylar - İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşundan detaylar - DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül'ün konuşması - DÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ufuk Aluclu'nun konuşması - Detay Diyarbakır 'da "4. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi" - Diyarbakır Üniversitesi'nde üç gün sürecek kongre, farklı illerden tıp fakültesi öğrencileri ve akademisyenlerin katılımıyla açıldıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da düzenlenen "4. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi" farklı illerden tıp fakültesi öğrencileri ve akademisyenlerin katılımıyla başladı. Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dicle Üniversitesi (DÜ), Kayapınar Belediyesi ve Türk Tıbbi Onkoloji Derneği işbirliğiyle üniversitenin kongre merkezinde, "kansere multidisipliner yaklaşım" temasıyla gerçekleştirilen kongre üç gün sürecek.DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, açılış töreninde yaptığı konuşmada, kongreyi düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını, kongre dolayısıyla ilk defa Diyarbakır 'a gelen misafirleri olduğunu söyledi.
Kentin 13 bin yıllık geçmişe sahip, Türkiye'nin en kadim kentlerinden biri olduğunu, 33 medeniyete ev sahipliği yaptığını aktaran Gül, surları, tarihi camileri, medreselerinde birçok medeniyetin izlerini görmenin mümkün olduğunu, Diyarbakır 'ın kelimenin tam anlamıyla yaşayan bir tarih olduğunu anlattı.DÜ'nün de Türkiye'nin en eski üniversitelerinden biri olduğunu ifade eden Gül, "Alan bakımından ülkenin en büyük üniversitelerinden birisidir. 14 fakültesi, 13 meslek yüksekokuluyla, 4 enstitüsüyle, bir konservatuvarıyla, 33 bin öğrencisi ve 1700 öğretim elemanıyla büyük bir üniversitedir." dedi. Üniversite olarak bilimsel etkinliklere önem verdiklerini dile getiren Gül, şöyle devam etti:"Tıp öğrencisinin yetişmesinde aileden, öğretim üyelerine kadar devletin de çok ciddi destekleri var. Siz bu hakları nasıl ödeyeceksiniz? Çok çalışarak, bilimi yukarı taşıyarak ödeyeceksiniz. Sizden bu hak sahiplerinin istediği şu olacaktır; siz bu sıralardan itibaren çok iyi çalışacaksınız. Bilimsel faaliyetlerde bulunacaksınız. İleride Türkiye'nin Aziz Sancarları siz olun. Uluslararası ortamlarda söz sahibi olun. Eminim hepiniz buna adaysınız. İsterseniz çok rahatlıkla başarabilirsiniz. Çünkü önünüzde çok uzun bir yol var. Eğer çalışırsanız, bunu başarırsınız."Gül, kongrenin düzenlenmesinde emeğin geçenlere teşekkür etti.DÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ufuk Aluclu da kongrenin tıp dünyasındaki bilimsel gelişmelerin takibi açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.Aluclu, üniversiteyi en güzel şekilde tanıtmak, öğrencilere, gelecekteki meslektaşlarıyla tanışabilecekleri bir ortam sunmak, geleceğin hekimlerinin, sadece ders ortamındaki değil, bilimsel, sosyal ve kültürel alanlarındaki gelişimlerine katkı sunabilmek amacıyla kongreyi düzenlediklerini belirtti. Kongrenin 8 aylık bir çalışma sonucu gerçekleştirildiğini dile getiren Aluclu, 8 oturum düzenleneceğini bildirdi.Türkiye'nin farklı illerinden 60 tıp fakültesi öğrencisinin katıldığı kongrede, 30 öğretim üyesi farklı konularda sunum yapacak.