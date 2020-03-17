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17 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dezenfeksiyon işlemi

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dezenfeksiyon işlemi

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilen dezenfeksiyon işlemlerinden görüntüler

Koronavirüs Hastane Korkuluk Dezenfeksiyon Hastane Bahçesi 

-Vatandaşlarla röportajlar
-detay

( ANKARA )- Ankara’da koronavirüs tedbirleri artarak devam ediyor ANKARA

- Altındağ Belediyesi, gerçekleştirdi. Koronavirüse ilişkin vaka sayısının artmasının ardından Ankara’da da koronavirüs tedbirleri her geçen gün artarak devam ediyor. Bu kapsamda Altındağ Belediyesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dezenfeksiyon ve temizlik işlemi gerçekleştirdi. 3 ilaçlama personeli ile 8 temizlik personelinden oluşan 11 kişilik ekip; hastanenin kapıları, duvarları ve merdiven korkulukları da dahil olmak üzere birçok insanın temas ettiği yerlerde ve hastane bahçesinde koronavirüse karşı dezenfekte ve temizlik çalışması yaptı. “Yaptıkları güzel bir şey” Hastanede dezenfeksiyon işlemlerini gören vatandaşlar ise konuya ilişkin görüşlerini dile getirdi. Maske takarak önlem aldığını belirten bir vatandaş, “Herkes gerekeni yapıyor. Allah devletimize zeval vermesin, milletimize de iyilik versin” dedi.
Bir başka vatandaş ise “Şu an yaptıkları güzel bir şey. Virüse karşı doğru bir şey” ifadelerini kullandı ve hastanelerde şu an herhangi bir eksiklik görmediğini kaydetti.

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