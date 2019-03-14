Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Eminim şehir hastanelerimizden de en çok yine istemeyenler istifade edecek' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eminim şehir hastanelerimizden de en çok yine istemeyenler istifade edecek" - ANKARA - Bilkent Şehir Hastanesi Açılış Töreni - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eminim şehir hastanelerimizden de en çok yine istemeyenler istifade edecek. Varsın etsinler, bizim bu noktada bir derdimiz, sıkıntımız yok."
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