Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Artık hiçbir şeyin eskisi gibi gitmeyeceği, gidemeyeceği açıkça ortadadır' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık hiçbir şeyin eskisi gibi gitmeyeceği, gidemeyeceği açıkça ortadadır" - ANKARA - Çankaya Köşkü - Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde yapılan Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.(1) - "Dünyada ağır sonuçları olan salgınlar, aynı zamanda büyük siyasi, sosyal, ekonomik dönüşümlerin de tetikleyicisi olmuştur.” - "Artık hiçbir şeyin eskisi gibi gitmeyeceği, gidemeyeceği açıkça ortadadır.” - "Küresel ekonomik, siyasi ve sosyal düzende köklü değişiklikler yaşanması muhtemel yeni bir döneme giriyoruz.” - "Batı, yıllarca temel kamu hizmetlerini görünüşte özel sektöre terk ederek ama aslında başından savarak vatandaşını sahipsiz bırakmıştır.” - "Dünyanın yöneldiği istikamette önceden mesafe katetmiş bir ülke olarak inşallah 21'inci asrı Türkiye'nin asrı haline getireceğiz."
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