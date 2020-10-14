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( ANKARA ) Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Rabbimiz yaşlılarımıza öf bile demememizi emrediyor" ANKARA



- Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, İslam dininin yaşlılara verdiği öneme dikkat çekerek "Cenab-ı Allah İsra Suresi'nde, O'na kulluk etmemizi, annemize ve babamıza iyi bakmamızı, biri veya her ikisi de yanımızda yaşlanırsa onlara 'öf' bile demememizi emrediyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, bir derneğin İbn-i Sina Hastanesi'nde düzenlediği “Yaşlılar için elele” etkinliğine katıldı.

Projenin sahibi olan dernek, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Yoğun Bakım Ünitesinde kullanılmak üzere hastaneye bir adet mobil dijital röntgen cihazı bağışı yaptı. Ankara Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinliğe Topçu’nun yanı sıra Dernek Başkanı Uzman Dr. Sinan İbiş, İbn-i Sina Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Atilla Aral, Ankara Tıp Fakültesi Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Akın Kaya, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar Ankara Üniversitesi E. Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, basın mensupları ve davetliler katıldı.

“Cenab-ı Allah yaşlılarımıza öf bile demememizi emrediyor” Programda konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu yaşlılarımızın önemine vurgu yaparak, "Cenab-ı Allah İsra Suresi'nde, O'na kulluk etmemizi, annemize ve babamıza iyi bakmamızı, biri veya her ikisi de yanımızda yaşlanırsa onlara 'öf' bile demememizi emrediyor. 'Namaz dinin direğidir' diye buyuran Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV), 'Sizden biri insanlara namaz kıldırdığı zaman hafif kıldırsın. Çünkü cemaat içinde zayıf, hasta veya yaşlı insanlar olabilir' buyurarak da hasta ve yaşlılarımıza namazda bile kıymet verilmesi gerekliliğinin altını çizmiştir" şeklinde konuştu.

'”Bugün burada geleceğe bir yatırım yapılıyor” Programda konuşan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise Sinan İbiş'in yaptığı dijital röntgen cihazı bağışı için teşekkür ederek, "Sinan kardeşimin konuşmasından da çok etkilendim. Vahid amca ile Nebahat teyze ve Selma kardeşimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. İnanıyorum ki bugün burada geleceğe bir yatırım yapılıyor" diye konuştu.





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