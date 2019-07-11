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11 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Çocuklarda kabızlık ve idrar kaçırma problemine dikkat

Çocuklarda kabızlık ve idrar kaçırma problemine dikkat

Hastaneden görüntü

Sosyoloji Psikoloji Kabil Sosyal Hayat 

-Hastaneden detay
-Çocuk bölümünden görüntü
-Çocuk bolümünden detay
-Hastane koridorundaki çocuklardan görüntü
-Doktordan detay
-Doktor ile röp.

( DENİZLİ -ÖZEL) - Denizli Tekden Hastanesi Çocuk cerrahı Uzman Op. Dr. Afra Karavelioğlu: - "Kabızlık ve idrar kaçırma sosyolojik ve psikolojik sorunlara yol açabiliyor" DENİZLİ

- Denizli Tekden Hastanesi Çocuk cerrahı Uzman Op. Dr. Afra Karavelioğlu, çocuklarda kabızlık ve idrar kaçırma konusuna dikkat çekerek, bu tür sorunların tedavi edilmediği zaman sosyal ve psikolojik problemlere neden olabileceğine işaret etti. Çocuklar da çok sık görünen ve ailelerin doktorlara başvurduğu kabızlık ve idrar kaçırma sorunu hakkında Dr. Karavelioğlu uyarılarda bulundu. Bir çok yeni doğan çocukta da görülen kabızlığın çeşitli nedenleri olduğunu ifade eden Dr. Karavelioğlu, özellikle idrar kaçırma durumunun farklı sağlık sorunlarını beraberinde getirdiğini aktardı. Dr. Karavelioğlu, bu sorunların tedavi edilmediğinde çocukların hayatlarında sosyal uyumu yakalamada zorluk çektiğini belirterek, “Çocuklarda kabızlık kesinlikle ihmal edilmemesi gereken bir problemdir. Altında çok önemli sebepler çıkabilir. Bizim önemsiz gördüğümüz psikolojik sebepler de kabızlığa sebep olabilir. O yüzden kabız olan çocuklarda, makatından kan gelen çocuklarda mutlaka bir çocuk cerrahı ile görüşülmeli, alttaki sebepler araştırılmalı ve hastalığa çözüm bulunmalıdır. Kesinlikle ihmal edilmemelidir. Çocuklarda gece ve gündüz idrar kaçırma önemli bir problemdir. Çünkü bu problemin psikolojik ve sosyolojik etkileri bulunmaktadır. Tedavi edilmediği zaman çocukların sosyal hayatı ile ilgili ciddi problemler yaşanmaktadır. Bazen de altına idrar kaçıran çocuklarda, önemli böbrek problemleri bulunmaktadır. Mutlaka bir çocuk cerrahı tarafından görülmeli, sebebi araştırılmalı ve uygun tedavi başlanmalıdır” dedi.

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