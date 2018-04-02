Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Çocuğunuzda bu belirtiler varsa dikkat... Otizm için değerlendirme yapılması gerekir

Çocuğunuzda bu belirtiler varsa dikkat... Otizm için değerlendirme yapılması gerekir

Tokat'ta bir avm'de düzenlenen 2 Nisan Dünya otizm günü etkinliği

Zihinsel Engelliler Zihinsel Engelli Çocuklar Ruh Sağlığı Engelli Öğrenci Üstün Yetenekli Çocuklar 

-Etkinlikte çocukların çeşitli aktivitelere katılması
-7 yaşındaki kızı otizmli olan Sebahattin Adıyman, röp
-Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı Semra Öztürk, röp
-Psikolog Muzaffer Dilek, röp

( TOKAT )- Psikolog Muzaffer Dilek:- "Eğer çocuğunuzda geç konuşma varsa, söylenen şeyleri tekrarlıyorsa, dönen şeylere aşırı dikkat ediyorsa, yüksek sesten hoşlanmıyorsa, yaşıtlarına uygun davranışlar sergilemiyorsa, yaşıtları ile beraber oynamıyorsa otizm açısından değerlendirme yapılması gerekir" TOKAT

- Psikolog Muzaffer Dilek,"Eğer çocuğunuzda geç konuşma varsa, söylenen şeyleri tekrarlıyorsa, dönen şeylere aşırı dikkat ediyorsa, yüksek sesten hoşlanmıyorsa, yaşıtlarına uygun davranışlar sergilemiyorsa, yaşıtları ile beraber oynamıyorsa otizm açısından değerlendirme yapılması gerekir" dedi.
Tokat'ta, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında otizme dikkat çekmek amacıyla bir AVM'de yapılan etkinlikte çeşitli aktiviteler yapıldı. Otizmli öğrencilerin yaptıkları resimlerin sergilendiği etkinlikte çocuklar çeşitli oyunlar oynayarak güzel bir gün geçirdi. "Otizm'in farkındayız ya siz?" başlığında düzenlenen etkinlikte velilere otizmle ilgili merak ettikleri konularda bilgi verilirken, otizme dikkat çekildi. Özgür Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Semra Öztürk ise amaçlarının düzenledikleri etkinliğe gelen otistik olmayan çocukları ve yetişkinlere otizmin ne olduğunu anlatmak olduğunun altını çizerek, "Gelenlerle otizm nedir, biliyor musunuz? diye sorular yönelttiğimizde çoğunun bilmediğini görüyoruz. Yetişkinlerden hiç duymayanlar var. Biz onlara otizm ne demek otizmle çocuğun belirtileri nelerdir anlatmaya çalışışıyoruz. Etkinliğe katılan çocuklar otizmli çocuklar değil ama amacımız diğer insanlarda farkındalığı uyandırmak" diye konuştu.
"Otizm zihinsel problem değil iletişim bozukluğu" Otizmin bir zihinsel problem olmadığını iletişim problemi olduğunu ifade eden Öztürk, "Asperger sendromu dediğimiz otizimlilerin içinde üstün yetenekli çocuklarda olabiliyor. Tamamen bir iletişim problemi. Ama her iletişim problemi olan çocuk tabi ki otizmli değildir. Bunun başka belirtileri de var" diye konuştu.
"Çocuğunuzda bu belirtiler varsa dikkat" Psikolog Muzaffer Dilek, otizmin doğuştan gelen yada yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık nörogelişimsel bozukluk olduğunu ifade ederek, "Bu rahatsızlığın nedeni ne ilişkin tam bilgiler bulunmamakla birlikte eğer çocuğunuzda geç konuşma varsa, söylenen şeyleri tekrarlıyorsa, dönen şeylere aşırı dikkat ediyorsa, yüksek sesten hoşlanmıyorsa, yaşıtlarına uygun davranışlar sergilemiyorsa, yaşıtları ile beraber oynamıyorsa otizm açısından değerlendirme yapılması gerekir. Eğer çocuğunuzda bu tarz belirtiler gözlemliyorsanız mutlaka psikiyatri hekimine, çocuk ve ergen ruh sağlığı hastalıkları uzmanına giderek bir değerlendirme yapmanız gerekmektedir. Erken tanı çok önemli. Ne kadar erken tanı alırsa çocuk en kadar erken özel eğitime başlarsa o kadar fazla gelişimi için yol kat eder" ifadelerini kullandı. "Otizmli çocuklarla ağır zihinsel engelli çocuklar farklı eğitim görmeli" 7 yaşındaki kızı otizmli olan Sebahattin Adıyman, otizmli çocuklarla ağır engelli çocuklar arasında fark olmasını arzu ettiklerini söyledi.

Çok ağır zihinsel engellilerle otizmli çocukların aynı kefeye konulduğunu ileri süren Adıyaman, "Zihinsel engelliler ile otizmli çocuklar arasındaki farkı biz anne ve baba olarak biliyoruz ama maalesef eğitim olarak bunun farkında değiliz. Öğretmenlerimiz bunu çok fazla ayırt edemiyor herhalde. Kızım devlet okuluna gidiyor ama orada zihinsel engelli öğrenci ile otizmli çocuğu bir arada eğitmeye çalışıyorlar. Bizim devletimizden bekletimiz farklı eğitim verilmesi" dedi.

İlgili Foto Galeriler
Isparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgiIsparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgi
Tavuk dönerdeki büyük tehlike!Tavuk dönerdeki büyük tehlike!
Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!
Uluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık KongresiUluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık Kongresi
Kadınların Tansiyonu Daha YüksekKadınların Tansiyonu Daha Yüksek
GATAnın İlk Sivil Hastaları Çiçeklerle KarşılandıGATAnın İlk Sivil Hastaları Çiçeklerle Karşılandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı