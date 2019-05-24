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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Bu hastalık erkeklerde 4 kat daha fazla görülmekte

Bu hastalık erkeklerde 4 kat daha fazla görülmekte

DOKTOR DETAYLARI

Hastalık Böbrek Taşı Kimyasal Madde Sigara Dumanı Kimyasal Maddeler 

-DOKTORUN AÇIKLAMALARI

( BURSA )- Mesane kanseri sigara tüketiminin yaygın olduğu ülkelerde çok daha küçük yaşlarda ortaya çıkıyor BURSA

- Genellikle 40 yaş üstü kişilerde görülme sıklığı artan mesane kanserinin sigara tüketiminin yaygın olduğu ülkelerde çok daha düşük yaşlarda da görülebildiğini belirten Medicana Bursa Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. Mesut Yeşil, bu hastalığın erkeklerde kadınlara oranla 4 kat daha fazla görüldüğünü dile getirdi. Mesane kanserinin nasıl ortaya çıkıp, nasıl ilerlediği ancak kısmen açıklanabildiğine dikkat çeken Medicana Bursa Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. Mesut Yeşil, "Kanserin ortaya çıkmasına sebep olduğu bilinen bazı maddeler belirlenmiştir. Bunların başında sigara dumanında ve bazı endüstriyel kimyasallarda bulunan karsinojen ajanlar gelir. ABD'de yalnızca sigara dumanının tüm mesane kanserlerinin yarısından sorumlu olduğu bilinmektedir. Boya ve solvent gibi kimyasal maddelere iş yerinde uzun süre maruz kalınmasının yine tüm kanserlerin yüzde 20 ile 25'inden sorumlu olduğu açıklanmıştır. Karsinojenler böbrekler aracılığı ile kandan filtre edilirler, ancak bunlar idrarla vücuttan tamamen atılmadan önce mesane yüzeyi ile birkaç saat temas ederler. Bu yolla, özellikle sigara içenler için, mesane, kanser açısından yüksek riskli bir organ olmaktadır" dedi.
Mesane kanserinde en tipik belirtinin idrarda kan görülmesi olduğunu ifade eden Yeşil, "Hemen tüm olgularda görülür ve genellikle ağrısızdır. İdrarda çıplak gözle de görülebildiği gibi bazen de yalnızca idrarın mikroskopik incelemesinde saptanır. Hematüri, tek başına mesanede kanser olduğunu göstermez. Buna sebep olabilen başka durumlar da vardır. Örneğin, bir idrar yolu enfeksiyonu veya böbrek taşı da buna sebep olabilir. Özellikle mikroskopik hematürinin bazı kişilerde önemli bir sorun olmaksızın mevcut olabileceğini bilmek gerekir. Mesane kanserinin varlığını göstermek için tanısal testler yapmak gerekir" şeklinde konuştu.
Diğer belirtilerin sık idrar yapma ve idrar yaparken ağrı olması olduğunu belirten Yeşil, "Bu tür 'irritatif' belirtiler daha nadirdir. Ancak üriner enfeksiyon yokluğunda bu belirtiler tesbit edilirse mesane kanserinin mevcut olmadığından emin olmak gerekir. İncelemeye, ayrıntılı bir öykü alma ve fizik muayene ile başlanır. Tütün alışkanlığı ve kimyasal maddelerle ilişki sorgulanır. Hematüri idrar yollarının herhangi bir yerinden kaynaklanabileceği için böbrekler, üreterler ve mesanenin görüntülenmesi istenir. Bu amaçla ultrasonografi veya üriner tomografi (idrar yollarına odaklanan kontrastsız bilgisayarlı tomografi) yapılır. Cerrahi bir çok mesane kanserli hastada kullanılan tedavi yöntemidir" dedi.

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