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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Böbrek nakli bekleyen genç hayata tutunmak istiyor

Böbrek nakli bekleyen genç hayata tutunmak istiyor

Batman Bölge Devlet hastanesinden detay

Emekli Maaşı Lise Öğrencisi Lise Öğrenci Hayırseverler Hastane Bahçesi 

-Diyaliz hastası Volkan Eripek hastane bahçesinden detay
-Diyaliz hastası Volkan Eripek diyaliz ünitesi önünden detay
-Diyaliz hastası Volkan Eripek röportaj
-detay

( BATMAN -ÖZEL) BATMAN

- Batman’da 17 yaşındaki lise öğrencisi Volkan Eripek adlı gencin bir böbreği 5 yaşında iken iflas etti, diğer böbreği ise iflas etme eşiğine geldi. Cihaza bağlı olarak yaşamını sürdüren Eripek, kendisine verilecek böbrek ile hayata tutunmak istiyor. Sağlık sorunlarından dolayı okulunu da aksattığını belirten Eripek kendisine uzatılacak yardım eli bekliyor. Volkan Eripek “2017 yılında İstanbul Üniversitesinde tedavi gördüğüm esnada diyalize girmeye başladım değerlerim birden yükseldi. Annem böbreğini vermek istedi ama şeker ve tansiyondan dolayı doktorlar böbrek nakli yapılamayacağını söyledi.

Kardeşlerimde 18 yaşından küçük olduğu için doktorlar bu yaştakilerden böbrek nakli yapamayacaklarını belirtti.
Haftanın 3 günü Batman Bölge Devlet hastanesinde diyalize giriyorum. Diyalize girdiğim için haftada 3 gün okulumu bırakmak zorunda kaldım. Yorgun oluyordum ders çalışamıyordum. Babamın bir emekli maaşıyla geçinmeye çalışıyoruz. Ailenin en büyüğü benim, 7 kardeşiz, kardeşlerime bakamadığım için çok üzülüyorum" dedi.
Diyarbakır’da böbrek nakli için kaydını yaptığını belirten Eripek, hayırseverlerden yardım beklediğini söyledi.

Eripek, "2 böbreğimi kaybettiğim için bana yardım edilmesini istiyorum. Daha 17 yaşındayım hayatımın baharındayım kardeşlerime ve kendime iyi bir gelecek kurmak için çabalıyorum ama diyalize girdiğim için destek olamıyorum. Hayırseverlerden maddi yardım ve böbreğini bana verecek hayırseverlerin yardımını bekliyorum” diye konuştu.

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