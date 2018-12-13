Balıkesir’de felç riskini azaltan ünite açıldı

-HASTANIN KONTROL VE BAKIM ÇALIŞMALARI

-ÜNİTEDEN DETAYLAR

-BAŞHEKİM GÖKUÇ’UN AÇIKLAMASI

-İL SAĞLIK MÜDÜRÜ ÖZTOP’UN AÇIKLAMASI

-DOKTORLAR İÇİN DÜZENLENEN İNME EĞİTİMİ

-SALONDAN DETAYLAR



( BALIKESİR -ÖZEL)- Doktorlara inme eğitimi- Başhekim Gökuç: "Felci önlemede zaman çok önemli" BALIKESİR



- Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde yeni hizmete giren inme ünitesinde felç geçirmekte olan ve erken dönemde başvuran hastalar tedavi edilerek eski sağlığına kavuşturulacak. İnme tedavisinde, kalp krizinde olduğu gibi zamanın önemine değinen Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Başhekimi Dr.Adil Ozan Gökuç “Hastamız 5 saat içerisinde baş vurduğunda uygulanan tedavi ile yüzde 70 oranında felci geçirebiliyoruz”dedi.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde yeni hizmete giren İnme Ünitesinde acil ve kronik inme vakalarına tanı ve tedavi hizmeti verilecek. Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğünde Bursa İl Sağlık Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen seminerde inme merkezlerinde görev yapacak hekimler için eğitim programı düzenlendi.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Başhekimi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr.Adil Ozan Gökuç inme ünitesinin aktif hale geldiğini belirterek “Ünitemizde inme geçiren hastaların yada halk arasında felç geçiren hastalara gerekli zamanda 5 saat içerisinde baş vurduğunda bir tedaviye başladığımız ve yüzde 60-70 oranında hastanın felcini geçirdiğimiz bir merkez. Konuyla ilgili doktor arkadaşlarımıza eğitim verdik. Acil servisimize baş vuran felçli hastalar ilk 5 saat içinde geldiklerinde hastaları tedavi edebiliyoruz. Süre çok önemli, aynen kalp krizinde olduğu gibi ne kadar çabuk gelebilirse hastanın tedaviye yanıt o kadar iyi oluyor. Hastaneye geldikten sonra yapılması gerekenler de var. Tomografileri çekiliyor, radyolog ve nörologlar değerlendiriyor hasta uygunsa bir ilaç tedavisi başlatılıp tıkanıklığı açmaya çalışıyoruz. Bunun sadece hastanemizde yapılması yeterli değil tüm il çapında yapılması gerekli. Merkezimize gelecek olan hastalarımızın tedavisi içinde sağlık müdürlüğümüz tarafından doktorlara yönelik bir eğitim düzenleniyor. Bizim hedeflerimiz şu anda ilk önce hastaların hepsinin doğru zamanda hastanemize getirmek. Uzun vadede inme ünitesini, inme merkezine çevirip invaziv girişimsel işlemlerle açmaktır”dedi.

İnmenin belirtileri Hastalarda felcin ne gibi belirtilerle kendini gösterdiğine de değine Başhekim Ozan Gökuç”Felç geçiren hastaların nasıl hastaneye getirilmesi, ne zaman başvurmaları gerektiği konusu çok önemli. Hastaların genel durumu bozuluyorsa sağ yada sol tarafta elde, kolda, bacaklarda kuvvet kaybı oluşuyorsa. Konuşması peltekleşiyorsa size anlatıkları ve konuşması değişiyorsa bu beyinsel bir hadise olduğunu gösteriyor. Bu gibi durumlarda en kısa zamanda ya ambulans vasıtasıyla yada kendi araçlarıyla acil servise gelmeleri gerekiyor”şeklinde konuştu.

“Çevre illere sevk ihtiyacı kalmayacak” Balıkesir İl Sağlık Müdürü Op.Dr. Mehmet Burak Öztop ise yaptığı açıklamada “Bursa İl Sağlık Müdürlüğümüzün katkılarıyla ilimizde inme ünitelerinin açılışı ve bu ünitelerde çalışacak olan personelimize eğitim desteği sağlamak amacıyla bir araya geldik.İlimizde hem Atatürk Şehir Hastanemizde hemde Edremit Devlet hastanemizde iki tane inme ünitemiz bulunmakta. İnme ünitelerimizde özellikle inme atağı geçiren hastalarımıza ilk 6 saatte hızlı bir müdahale sağlayarak onların uzuv kayıplarına ve hayat kayıplarının önüne geçmek adına inme ünitemiz hizmete girdi. Balıkesir’de inşallah Bursa ve çevre illere sevk etme ihtiyacı kalmadan hastalarımızın tedavisini sağlayabileceğiz. Bu hizmetin kalitesini arttırmak amacıyla da ilçelerdeki ve merkezde çalışan hekimlerimizin eğitimi için toplantı düzenledik”şeklinde konuştu.



