Bakan Turhan: 'Ülkemiz ile İran arasındaki kara ve demiryolu her iki yönlü durdurulmuştur' - ANKARA
Bakan Turhan: "Ülkemiz ile İran arasındaki kara ve demiryolu her iki yönlü durdurulmuştur" - ANKARA - Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın açıklamalarıANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (7)
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